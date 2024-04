Adéla Elbel je ve 42 letech trojnásobnou maminkou

„Mámu má anděla, tátu čerta, Gréta se narodila dnes, na Roberta. Vítej, dcero naše!“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce s miminkem a v dalším příspěvku poděkovala lékařům z porodnice U Apolináře.

„Tak profesionální péči celého týmu jsem si snad nemohla ani vysnít. Epidural je zázračný pomocník, díky kterému se rodička zbytečně nevysiluje bolestí a ušetřenou sílu může použít na náročnou závěrečnou fázi a pak radost z dítěte. Díky skvělé péči a spásnému epiduralu jsem včera prožila opravdu hladký a až filmový porod - byla totiž legrace a vše proběhlo šup šup ‚Už je venku?‘ Kdybych měla takhle dobrý porod už dřív, bůh ví, kolik bych ještě měla dětí. Takže je vlastně ok, že mě dřív nechali trpět. Ale vy, co se na to chystáte, trpět vážně nemusíte,“ dodala.

Stand-up komička a moderátorka Adéla Elbel i reklamní ideamaker a textař Michal Rožek se vzali loni v červenci.

Adélu Elbel si někteří pamatují jako polovinu hudebního dua z Brna Čokovoko, pro většinu veřejnosti už je však hlavně výraznou tváří českého stand-upu. Vystudovala nizozemštinu a několik let z tohoto jazyka překládala literaturu. Vydala tři knihy. Letos rozjela talk show S Adélou. Má dvě dcery z prvního manželství.

Michal Rožek vystudoval marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde i od roku 2011 přednáší. Působí jako copywriter, kreativní ředitel i ideamaker v oblasti marketingových komunikací. Se svou nastávající ženou vydal knihu Santiago, má lásko, v níž píší o společné pouti dlouhé 380 kilometrů. Má dva syny.