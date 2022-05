Jsem idealista solitér, říká komička a moderátorka Adéla Elbel

Testujete si na začátku svých stand-upů publikum, abyste věděla, do čeho jdete?

Ano, a tyhle úvody opravdu miluju. Improvizace s publikem vůbec tvoří velkou část mých vystoupení. Začínám otázkami typu, co kdo dělá nebo odkud přijel, a podle reakcí si vytipuju lidi, se kterými by mohlo být zábavné pracovat dál. Baví mě diváky v sále propojovat, spojovat nespojitelné. Napojení na publikum a naladění se na ně je základ.

Nepříjemné věci si řeším sama. Nemám potřebu volat kamarádkám. Moje problémy nevyřeší, když jimi budu zatěžovat další lidi.