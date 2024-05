Christina Applegate musí nosit plenky a promluvila i o anorexii

Christině Applegate byla v roce 2021 diagnostikována roztroušená skleróza, běžně označovaná jako RS. Herečka doufala, že nejhorší při nemoci bude bolest hlavy a zimnice, ale nakonec se navíc nakazila dlouhotrvajícím onemocněním COVID, prodělala infekci hrudníku a zrychlila se jí srdeční frekvence. Poté ji zasáhl sapovirus, který barvitě popsala jako žaludeční štěnici tak intenzivní, že jí „několik dní čůrala ze zadku“.

Během jedné z epizod podcastu MeSsy, který hvězda seriálu moderuje společně s Jamie-Lynn Siglerovou, řekla: „Budu nechutná. Probudila jsem se ve tři hodiny ráno v kaluži hoven. Nevěděla jsem, že se to stalo, a mít roztroušenou sklerózu a ve tři ráno se snažit vyměnit si prostěradlo, to není legrace. A to mě přivádí k dalšímu bodu, o kterém si můžeme promluvit. Mám na sobě pleny.“

Herečka také přiznala, že infekce sapovirem jí způsobila velmi silné průjmy. „Několik dní jsem byla tak podělaná, až se mi z toho točila hlava. Bylo mi tak špatně, že jsem nemohla jíst, nemohla jsem dělat nic. A nakonec jsem musela udělat odběr stolice, což je sranda. Ne, žertuju: musíte se vykakat do nádoby a pak musíte nabrat vlastní bobky do lahviček. A bylo to tak nechutné, že jsem při tom začala zvracet. Každopádně test se vrátil a měla jsem něco, čemu se říká sapovirus. To je, když z jídla pozřete fekálie někoho jiného. Něčí výkaly se mi vlastně dostaly do pusy a já je snědla,“ prozradila Applegate.

Herečka také zavzpomínala na boj s anorexií. Promluvila o tom v podcastu Jamie-Lynn Singlerové, která žije, stejně jako ona, s roztroušenou sklerózou. „Nikdy jsem o tom nemluvila na veřejnosti, prožila jsem boj s poruchou příjmu potravy a byl to velký problém. Myslím, že proto to chci sdělit, protože ten démon v hlavě se vrací. A je to děsivé. Trpěla jsem anorexií dlouho. Vždycky mě to bude trápit,“ řekla Applegate.

Vrchol její poruchy příjmu potravy nastal, když začala svou kariéru v Ženatý se závazky. Její postava Kelly Bundy nosila odhalující oblečení, aby vypadala jako „rocková děvka“, od té doby se zaměřila na svoji váhu. „Hrála jsem Kelly Bundy a musela jsem nosit tyhle šaty. Byla jsem ohromena tím rockovým stylem a rockovými děvkami, myslela jsem si, že je to ta nejúžasnější věc,“ prohlásila s tím, že nejedla a byla nadšená, když jí trčely kosti. „Pro všechny na natáčení to začalo být děsivé. Říkali: Christina nic nejí. Mluvili o tom se mnou,“ přiznala.

Všechny potíže byly ještě zesílené matkou, která herečku zapsala do programu Weight Watchers, aby jí pomohli zhubnout. „Vždycky byla soutěživá. Když jsem se dostala na padesát kilo, ptala se mě nadšeně: Jak jsi to dokázala? A důvodem bylo, že jsem měla poruchu příjmu potravy,“ řekla Applegate.

Ze seriálu Ženatý se závazky

Později se k jejím problémům přidala i bulimie. Ve třiceti letech se začala léčit, stále však bojuje, zvláště poté co kvůli diagnostikované nemoci přibrala 45 kilogramů. „Nedívám se do zrcadel. To zřejmě lidé nevědí. Mám nápisy přes zrcadla v koupelně, abych se v nich neviděla. Protože bych se zhroutila a brečela,“ prozradila.

Christina Applegate se proslavila jako dětská hvězda, když hrála v seriálu Ženatý se závazky. Objevila se také v seriálu Přátelé. Je vdaná za nizozemského hudebníka Martyna LeNobleho, kterého si vzala v roce 2013. Mají spolu dceru Sadie (13).

Herečka v roce 2008 bojovala s rakovinou prsu a podstoupila oboustrannou mastektomii. V roce 2017 se dozvěděla, že má nebezpečnou mutaci genu způsobujícího rakovinu a nechala si odstranit vaječníky a vejcovody. V roce 2021 jí byla diagnostikovaná roztroušená skleróza.