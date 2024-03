Žiju v pekle, říká Christina Applegate o životě s roztroušenou sklerózou

„Žiju tak trochu v pekle. Moc ven nechodím, je to pro mě těžké,“ prozradila Applegate.

Vloni se objevila na předávání Critics Choice Awards a SAG Awards 2023, o nichž dříve sama řekla, že budou zřejmě jejími posledními hereckými cenami.„Je to pravděpodobně moje poslední předávání cen jako herečka, takže je to docela velká událost. Právě teď si nedokážu představit, že bych vstávala v pět ráno a strávila 12 až 14 hodin na place,“ řekla deníku L.A. Times.

Rok po odhalení nemoci herečka dokončila práci na seriálu Smrt nás spojí. Získala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, což byla její první událost od stanovení diagnózy.

Christina Applegate na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)

To ale neznamená, že se úplně stáhla ze záře reflektorů. Co se týče dalšího působení, zvažuje budoucnost v oblasti produkce. „Budu dělat tunu dabingů, abych si vydělala nějaké peníze a zajistila, že moje dcera bude mít co jíst a my budeme mít domov,“ dodala ke svým nadcházejícím plánům.

O svých zkušenostech se chce podělit také v novém podcastu s názvem MeSsy, který nahrává společně s herečkou Jamie-Lynn Siglerovou ze seriálu Sopranos, které byla taktéž diagnostikovaná roztroušená skleróza. Podcast měl premiéru 19. března.

Applegate, která je maminkou třináctileté dcery Sadie, se nepotýká s vážnými zdravotními problémy poprvé. V roce 2008 jí byla diagnostikována rakovina prsu a ještě téhož roku podstoupila dvojitou mastektomii. Její nadace Right Action for Women nabízí ženám s vysokým rizikem bezplatné vyšetření magnetickou rezonancí.

Herečka na nemoc zavzpomínala v podcastu Armchair Expert. Lituje, že nebyla ohledně nemoci upřímná a otevřená. V televizi předtím například tvrdila, že je v pořádku a v pohodě, ale nebyla to pravda. „Všechno, co jsem říkala, byla lež. Snažila jsem sama sebe přesvědčit, a myslím, že jsem tím nikomu nepomohla. Ano, založila jsem nadační fond. Ano, udělali jsme dobrou věc, ale uprostřed toho jsem si každý večer sundávala podprsenku a brečela. Přeju si, abych to v tu dobu bývala řekla,“ sdělila Christina Applegate.