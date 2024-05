Byl to pedofil a sexuální deviant, říká o příbuzném herečka Sharon Stone

Sharon Stone popsala, že byla jako osmileté dítě svědkem toho, jak děda zneužíval její o tři roky mladší sestru Kelly. Herečka ve svých memoárech s názvem The Beauty of Living Twice uvedla, že jejich babička je se sestrou raději v pokoji zamykala, aby je děda fyzicky neobtěžoval.

„Byl to pedofil a sexuální deviant. Nebyl snad nikdo, s kým by se nepokoušel mít sex. Měl by sex i s nohou od židle. Můj děda se prostě vymkl kontrole. Byl velmi hrubý. Vymlátil z mé babičky duši, myslím, že postupem času byla úplně otupělá a jen se snažila nějak dál vedle něj žít,“ řekla Sharon Stone v rozhovoru pro deník The Times.

Hollywoodská herečka prošla kvůli sexuálnímu zneužívání několika roky terapie. „Opravdu jsem pochopila, že to se mnou nemá nic společného. Mohla jsem být neživý objekt a dopadlo by to stejně. Upřímně řečeno, už to pro mě po tolika letech nemá žádný význam. Cítím se špatně, že tento člověk žil s tou svou podivnou nemocí, stejně jako mi je líto, když mi někdo řekne, že má rakovinu. Měl hroznou nemoc a jeho nemoc skutečně velmi ovlivnila životy ostatních lidí kolen něj. Měl být celý život někde pod dohledem lékařů,“ uvedla.

Sharon Stone, která je nyní single, prý dnes po mnoha vztazích hůře odpouští mužům. „Byla jsem ve vztazích s partnery, kteří mi záměrně lhali a dělali různé věci, které mi ubližovaly. Někdy si říkám, že mě to mohlo bolet víc, protože tito muži nebyli, na rozdíl od mého dědy, nemocní. Jsou prostě jen privilegovaní kvůli tomu, kým jsou a jak vypadají a myslí si, že mohou být k lidem kdykoliv krutí a zlí, jak se jim zachce,“ říká herečka.

Hvězda Základního instinktu se snaží žít naplno i poté, co prodělala v roce 2001 těžkou mrtvici. Lékaři zpočátku její zdravotní potíže špatně diagnostikovali a málem ji poslali domů bez léčby. „Při prvním vyšetření to přehlédli a sdělili mi, že nemoc předstírám,“ postěžovala si Stone v jednom z rozhovorů.