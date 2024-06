Říkali, že někdo jako já nemůže do televize, vzpomíná moderátorka Piperová

„Nikdo neřekl: ‚Problém je tvůj vzhled.‘ Ale říkali, že nevidí nic jiného než toto. Bylo to jako: ‚Je hrozné, co se ti stalo, ale tak to prostě je,“ popsala Piperová pro The Sun.

Pro ženu se stal vzhled, který byl dosud její předností, naopak překážkou v kariéře. „Bylo to skličující. Možná skutečně cítili, že se mnou nemůžou nic dělat a nechtěli mi dávat zbytečné naděje. Ale byla to tvrdá realita. ‚Dobře, tohle nebude snadný život.‘ Vím, že každý čelí odmítnutí, ale bylo to těžké,“ říká moderátorka.

Znetvořit ji nechal její bývalý přítel, který si v březnu 2008 najal muže, aby ji polil kyselinou sírovou, když šla po ulici v Londýně. Oba muži dostali doživotní trest. Útočník Stefan Sylvestre, kterému bylo v době činu pouhých 19 let, byl v roce 2018 propuštěn na podmínku, utekl a žije v zahraničí. Bývalý přítel Piperové, který útok objednal, si letos zažádal o podmínečné propuštění.

Piperové bylo v době útoku 24 let a byla ctižádostivou modelkou a moderátorkou. Poté se ale přestěhovala k rodičům a postupně podstoupila přes 400 operací a potřebuje další. Naposled to byla tarzorafie, kdy jí sešili horní a dolní víčko, aby se jí lépe hojilo oko. „Měla jsem bolesti, takže je to pro mě úleva. Není to napořád. Pravděpodobně to budu mít rok a pak doufám budu moct oko znovu otevřít,“ říká Piperová.

Svého snu se ani po řadě odmítnutí nechtěla vzdát a točila dokumenty o sobě, napsala autobiografii a sérii novinových sloupků a následně i knih o seberozvoji. Založila také nadaci na podporu lidí s popáleninami.

„Měla jsem obrovskou podporu a vyšla jsem z toho silnější s pocitem, že dokážu cokoli. A když mi to nebylo prací oplaceno, tak to pro mě bylo opravdu těžké. Zasáhlo mě, když jsem si uvědomila, že lidé jako já se v televizi nedostanou dál než jako přispěvatelé. Ale rozhodla jsem se pokračovat v tom, co dělám,“ říká Piperová, pro níž bylo motivací i to, že se chtěla „zbavit dávek pro invalidy.“

katiepiper_ Age is a gift, not everyone is given. So with that, Happy 40th Birthday to me



A vyplatilo se. Nakonec v televizi viděli podporu, jakou má Piperová u svých fanoušků a i přes jizvy jí dali šanci moderovat ranní show na britské televizní stanici ITV.

V roce 2015 se provdala za tesaře Richieho Suttona a má s ním desetiletou dceru Belle a šestiletou Penelope.

Je spokojená v práci i v osobním životě, ale obává se chvíle, až se její expřítel David Lynch dostane na svobodu. „Lidé, kteří mě napadli budou propuštěni. Zabijí mě? Nevím,“ řekla Piperová.