Štve mě, že to nebude lepší, říká o své nemoci Christina Applegate

Christina Applegate stihla natočit poslední řadu seriálu Smrt nás spojí, která bude mít premiéru 17. listopadu na Netflixu a právě kvůli její propagaci se herečka opět ukáže na veřejnosti. „Je to poprvé, co mě někdo uvidí takovou, jaká jsem. Přibrala jsem 18 kilo, nemůžu chodit bez hole. Chci, aby lidé věděli, že jsem si toho všeho velmi dobře vědoma,“ řekla v rozhovoru pro The New York Times.

Když se dozvěděla diagnózu, produkce jí nejdřív nabídla, že nemusí seriál dokončit. To herečka odmítla. Pak dostala pětiměsíční pauzu, aby mohla zahájit léčbu. „Měla jsem povinnost. Šéfové říkali: Stopneme to. Nemusíme to dokončit. Dáme dohromady několik epizod s dříve nahranými záběry. Řekla jsem: Ne. Uděláme to, ale uděláme to podle mých podmínek,“ prohlásila s tím, že lidé podle ní věřili a říkali si, že když dostane nějaké léky, její stav se zlepší. „Žádné lepší nebude. To nikdy nepřijmu. Štve mě to.“

Přestávka pro ni byla nakonec dobrá. „Musela jsem zpracovat ztrátu svého života, ztrátu části mě samé. Takže jsem ten čas potřebovala. I když to není tak, že bych si najednou říkala: Hej, jsem úplně v pořádku!“ přiznala.

Herečka připustila, že při ohlédnutí zpátky si uvědomuje určité náznaky nynější nemoci. Během natáčení taneční scény v první řadě například ztrácela rovnováhu. „Přála bych si, abych tomu věnovala pozornost. Ale copak jsem to já mohla poznat?“ řekla.

Pak zavzpomínala, jak kvůli snížené pohyblivosti potřebovala invalidní vozík, že zvukový technik jí musel zvednout nohy, aby natočila určité záběry a že nemohla natočit, jak vchází do místnosti, protože by potřebovala pomoc a musela by se opírat o dveře, aby zůstala stát.

Christina Applegate se proslavila jako dětská hvězda, když hrála v seriálu Ženatý se závazky. Objevila se také v seriálu Přátelé. Je vdaná za nizozemského hudebníka Martyna LeNobleho (53), kterého si vzala v roce 2013. Mají spolu dceru Sadie (11).

Herečka v roce 2008 bojovala s rakovinou prsu a podstoupila oboustrannou mastektomii. V roce 2017 se dozvěděla, že má nebezpečnou mutaci genu způsobujícího rakovinu a nechala si odstranit vaječníky a vejcovody.