Stand-up komička a moderátorka Adéla Elbel je ve 42 letech potřetí těhotná

„Vždy když přijedeme do Zlína, máme to štěstí, že nás vyfotí náš teď už dvorní fotograf Pavel Petruška. A že dnes bylo co fotit,“ napsala Adéla Elbel v úterý na Instagram k fotografii s manželem Michalem Rožkem a těhotenským bříškem.

„Fotoromán z cyklu: Tak jde čas, the young and restless turns to Step by step,“ dodala stand-up komička, moderátorka, spisovatelka a textařka, která je už v pátém měsíci těhotenství.

Adéla Elbel i reklamní ideamaker a textař Michal Rožek mají každý dvě děti z předchozích vztahů a oba kromě své práce i píší. Letos v červenci se vzali.

Adélu Elbel si někteří pamatují jako polovinu hudebního dua z Brna Čokovoko, pro většinu veřejnosti už je však hlavně výraznou tváří českého stand-upu. Vystudovala nizozemštinu a několik let z tohoto jazyka překládala literaturu. Vydala tři knihy. Letos rozjela talk show S Adélou. Má dvě dcery z prvního manželství.

Michal Rožek vystudoval marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde i od roku 2011 přednáší. Působí jako copywriter, kreativní ředitel i ideamaker v oblasti marketingových komunikací. Se svou nastávající ženou vydal knihu Santiago, má lásko, v níž píší o společné pouti dlouhé 380 kilometrů. Má dva syny.