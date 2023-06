Má silnější vůli i výdrž. Je chodící energie, říká o Elbel budoucí manžel

Adéla Elbel o pouti i řidičáku

JAKÁ BUDE SVATBA

Bude v červnu a snad bude přesně taková jako my. Rodina, přátelé, kapela, táborák, svatojánská noc, veselí. Zatím máme naplánované jen hrubé obrysy. Nechci se zabývat detaily jako výslužka a počet chlebíčků. Prostě s blízkými oslavíme naši lásku.

Adéla Elbel Někteří si ji ještě pamatují jako polovinu hudebního dua z Brna Čokovoko, pro většinu veřejnosti už je však hlavně výraznou tváří českého stand-upu. Vystudovala nizozemštinu a několik let z tohoto jazyka i překládala literaturu. Vydala tři knihy. Letos rozjela talk show S Adélou. Má dvě dcery z prvního manželství.

NAŠE SPOLEČNÉ DOVOLENÉ

Záleží, jestli jedeme sami, nebo s dětmi. Pro ně chceme kombinaci moře, výletů a jiné kultury. Loni jsme je tedy vzali do Řecka a letos plánujeme Albánii. Sami dáváme přednost divočejšímu objevování. Takže se třeba vydáme na pouť, o které jsme teď napsali společnou knihu.

KDY PŮJDU NA POUŤ S DCERAMI

Mladší dceři je teprve osm, takže vyhledává spíš radostnou zábavu. S tou starší by to už dávalo smysl, bude jí osmnáct. Pouť je srovnatelná s chirurgickou operací. Napraví duši jako máloco.

CO ŘÍKÁM NA VELKÝ POCHOD

Můj velký sen je jít třeba měsíc, dva v kuse. Mám ho uložený na dobu, až děti odrostou. Teď si na pouti ukrajuju malé kousky z omezeného času. Mám tedy plán na důchod: chodit, chodit a toulat se, ztrácet se v myšlenkách a bloumat přírodou.

O MOJÍ LÁSCE K POHYBU

Denně potřebuju běhat, skákat na trampolíně, plavat, mám dokonce ráda prostředí posilovny. S bráchou jsme po tátovi trochu sportovní magoři.

(Michal: Adélin bratr dal za 24 hodin na kole 797 kilometrů.)

PROČ JSEM ZAČALA S TALK SHOW

Po vlastní talk show jsem toužila dávno. Myslela jsem si, že přijde nabídka zvenku, ale jak by mohla přijít, když o mém snu nikdo nevěděl. Rozjela jsem tedy S Adélou. Je to jiskřivá a hravá talk show moje a dvou hostů. Od podzimu ji přesouváme do Prahy.

KDY BUDU MÍT ŘIDIČÁK

To už se o mně tak ví, že ho nemám? Teď jsem opravdu nejblíž, co jsem kdy byla. Testy mám za sebou a čekají mě jízdy. Těším se, že s autem budu zase o něco svobodnější.

PROČ JSEM CHTĚLA BÝT KLUK

Odmala jsem klukům záviděla jejich přátelství, to holčičí mi připadá příliš záludné a úskočné. Miluju foglarovky a toužila jsem mít taky partu, v níž budeme zlepšovat svět.

JAK POZNÁVÁM SAMA SEBE

Dřív jsem si nevěřila. Žila jsem pro druhé a myslela si, že mi dají podporu, kterou jsem dávala jim a sama ji potřebovala. Na první pouti do Santiaga mi došlo, že to je špatný vzorec, a začala jsem pracovat na přenastavení. Myslím, že úspěšně. Žiju šťastněji.

Michal Rožek o seznámení i svatbě

KDE JSME SE SEZNÁMILI

V Brně, náhodně, v hospodě, navečer. Tak jako se seznámí většina lidí. Na to, že jsme měli osmdesát společných přátel na Facebooku, jsme se míjeli docela dlouho.

JAKÁ BUDE SVATEBNÍ CESTA

Plánovali jsme přejít bulharská pohoří Rila a Pirin, ale nakonec jsme se rozhodli pro Madeiru. Obsah zůstává stejný – chůze, chůze, chůze. Puchýře, spálená čela a nové obzory all inclusive.

Michal Rožek Michal Rožek a Adéla Elbel Vystudoval marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde i od roku 2011 přednáší. Působí jako copywriter, kreativní ředitel i ideamaker v oblasti marketingových komunikací. Se svou nastávající ženou vydal knihu Santiago, má lásko, v níž píší o společné pouti dlouhé 380 kilometrů. Má dva syny.

CO SI MYSLÍM O UPŘÍMNOSTI

Abych byl upřímný, bez Adély bych tak upřímný zdaleka nebyl. Ani v knize, ani v životě. V knize jsem se k tomu musel tvrdě propracovávat. Bylo snazší popisovat přírodní scenerie a zábavné mikrosituace než se zabývat vlastními pocity.

JAK PÍŠU JÁ A JAK ADÉLA

Odmalička jsem náruživě četl a v pubertě napsal sbírku básní. Asi jako každý druhý kluk. Píšu rád a je to na mně, doufám, znát. Tedy na naší knize. Adéla podle mě není tak zkažená literárními vzory a píše, jak to cítí. Má svůj originální způsob vyprávění. I při psaní je svá jako ve stand-upech.

PROČ BYCH NEDĚLAL STAND-UP

Nejvtipnější jsem, když nechci. Na jevišti bych to neuměl. Je to žánr sám o sobě, velmi těžký. K tomu musíte mít určité nadání. Ale když nad tím přemýšlím, moje přednášky na Univerzitě Tomáše Bati jsou vlastně taky takové stand-upy. Studenty to baví.

JAKÁ BUDE ADÉLA ŘIDIČKA

Určitě skvělá. Já si řidičák taky dělal pozdě, ve třiatřiceti. Od té doby řídím pořád. Do řízení jí rozhodně kecat nebudu, vím, jak to dokáže člověka rozhodit.

(Adéla: Možná mu ale pro jistotu, až pojedeme, zavážu oči.)

KAM RÁD UTÍKÁM

Dřív jsem často utíkal do svého dětství, protože mi v něm bylo dobře. Teď utíkám do přírody – s kamarády a s Adélou. Jsem vděčný, že máme stejný cíl i v případě útěku.

KDO Z NÁS MÁ SILNĚJŠÍ VŮLI

Tady nebudu váhat ani na moment. Jednoznačně Adéla. Ukázalo se to na naší cestě. Já jsem skvělý na startu, snažím se získat náskok, Adéla je naopak výrazně lepší v poslední třetině. Má silnější vůli i výdrž. Je chodící energie.

JAKOU CHYSTÁM KNIHU

Vypadá to, že jsem se najednou po pětačtyřicítce rozepsal, že? Ale vážně. Bude o přátelství mezi muži, kteří se začali před lety toulat českou krajinou, aby unikli před realitou. Všechno, co v té knize bude, se skutečně stalo. Skoro všechno.