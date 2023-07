Cesta za štěstím začíná u vděčnosti. Zkuste to s ní třeba na dovolené

Projevme trochu vděčnosti za to, co už máme. Vděčnost je podle odborníků doslova receptem na štěstí, protože nám pomůže uvědomit si objektivní skutečnost a zaměří naši pozornost správným směrem. Jde o osobní záležitost, která nijak nesouvisí s okolím a ani se s ní nemusíte nikomu svěřovat.

Vždy existují věci, za které můžeme osudu poděkovat – mysleme na rodinu, náš domov, jídlo, na práci, na to, že jsme se probudili do nového dne, a co pěkného můžeme zažít. V podstatě jde o to rozpoznat pozitivní věci v našich životech a uvědomit si, jak nás ovlivňují. Jde o emoci, která je silná, jen když se pravidelně procvičuje.