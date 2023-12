Jakých mouder se v životě držet? Víme, která přísloví platí

Existuje spousta mouder a rčení, která nám mají pomáhat a zlepšovat nám život. Můžeme se dohadovat, jestli opravdu platí například známé: Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá, Boží mlýny melou pomalu, ale jistě či sdílená bolest je poloviční bolest – ovšem jsou i taková pořekadla, co nebudou nikdy přežitá. A na některá, na která se často odvoláváme, bychom si měli dát i pozor.

Práce kvapná, málo platná

Platí i neplatí

Často se říká, že co „ušijeme horkou jehlou“, má trhliny a je méně kvalitní než něco, s čím se dobu pipláme. Není to tak ale zdaleka vždycky. Jsou lidé, kteří dovedou rychle a pod tlakem pracovat bez větších chyb, zatímco někteří, co práci obětují spoustu času a se vším se pečlivě „vyšívají“, nemusí vždy odevzdat kvalitní dílo. Ne vše, co je šité „horkou jehlou“, tedy musí být nutně k zahození.

Dávejte na to pozor, až budete procházet výběrovým řízením nebo psychologickým testováním. Existují například druhy zkoušek, jež není v lidských silách zvládnout během určeného času. Představte si třeba, že dostanete hodinu na zodpovězení dvou set otázek. Je jasné, že každý selže, ovšem personalisté zkoumají, jakým způsobem k tomu dojde. Jestli si v jedné chvíli uvědomíte, že to nedáte, a tak přestanete pracovat, abyste nedělali chyby, nebo zda pojedete jak rychlovlak i za cenu omylů.

Ani jeden přístup nemusí být špatný, záleží na tom, jakého člověka podnik hledá.