Psychologie nákupu v praxi: Ukaž, co kupuješ, a já ti řeknu, kdo jsi

7 psychologických triků Nakupujete i jiné věci, přestože jste původně šli jen pro chleba? Za to můžou psychologické triky, které prodejci bravurně ovládají. Víte, které to jsou? Příliš velký výběr zboží: Mozek je zvyklý na přímočará a rychlá rozhodnutí. To ale nejde praktikovat v supermarketu napěchovaném mraky zboží. Většinou býváte unavení, hladoví, nebaví vás to – rychle něco bafnete, obvykle i dvě varianty téhož, jen aby už to bylo za vámi. Útok na všechny smysly:

Vidina výhodného nákupu zláká všechny, rádi sem znovu přijdete. Protože tady bývají ty nejskvělejší slevy a nabídky, navrch si můžete koupit i víc věcí, když je přece ta sleva... Chytré, že? A co takové multi balení, ještě lepší, ne? Řazení regálů a sortimentu: To také není jen náhodné. Obvykle jsou potraviny a předměty každodenní potřeby umístěné co nejdál od vchodu, abyste tak museli i při rychlém nákupu projít co nejvíce uliček. Do výše očí se dává zboží, které je pro supermarket nejvýhodnější. Skutečně zdravé, cenově příznivé a kvalitní potraviny hledejte spíš u země anebo zvedněte hlavu.

Uličky v obchodech: Připomínají bludiště a počítá se s tím, že lidé mají často tendenci jimi bezcílně bloumat, rozhlížet se, courat se.

Promyšlená volba slov: Výrazy jako „tradiční“, „domácí“ nebo „babiččin“ v lidech vyvolávají libé pocity, vzpomínky na dětství, teplo domova… Kdo by to nechtěl? A proto po takovém výrobku bez váhání sáhnou.

Textil v úhledných štůscích: Jednak jste zvědaví, jak daný kousek vypadá, a tak si ho rozložíte, jednak si obchodník přeje, abyste se ho dotkli… Tím se zvyšuje šance, že si zboží koupíte, nebo o tom aspoň začnete uvažovat.