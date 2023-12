Čím si blokujete štěstí? Možná žijete minulostí, nebo nezvládáte krize

Vida, i štěstí má svoje vrtochy. A tak je potřeba mu jít občas naproti. Podle psychologů však existují vnitřní návyky, kterými bráníte tomu, aby vám tento blažený stav mohl vstoupit do života, nebo ho minimálně oddálíte. O jaké jde a jak se jim můžete vyhnout?

Chcete být super

Štěstí není soutěží o nejkrásnější tělo, nejlepší dům, auto nebo nejvyšší částku, kterou máte na kontě. Ať už vaše touha po dokonalosti spočívá v čemkoliv, stává se brzdou vašeho šťastného naladění. Jak to? Hon za perfektními výsledky je slepou uličkou. A nejenže v ní zabloudíte, ale přijdete o svůj čas, nervy, peníze i zdraví.

„Bohužel to je i můj případ... Jsem puntičkář a chci, aby věci šlapaly podle mých představ. Jenže stačí, aby se změnila situace nebo se něco vychýlilo, a najednou jsem bez nálady. Depresivní, kousavá, vyčítavá, prostě je to se mnou k nevydržení,“ přiznává čtyřicetiletá Blanka z Jablonce nad Nisou a dodává, že ji perfekcionismus občas dost vysiluje. Nedokáže totiž chvilku vydechnout a být „jen tak“ šťastná. A to je škoda.

Co dělat jinak: Pokud patříte mezi „hledače dokonalosti“, pak si uvědomte, že cena za ni je příliš vysoká. Nejste přece stroj a váš život není nafukovací. Proto dělejte věci tak, jak nejlépe umíte. Každý projekt si časově omezte, abyste ho stokrát nepředělávali. Věřte tomu, že když práci uděláte na 80 až 90 procent, pořád bude skvělá.