Srovnávání se s druhými může vést k pocitům méněcennosti. Jak se mu vyhnout?

Kdy naopak srovnávání se s ostatními pomáhá Srovnávat se s ostatními nemusí být vždy špatné. Někdy to dokonce může být užitečné. Poslouží to k získání inspirace, k touze po zlepšení. Podmínkou je nechtít být přesně jako ten druhý, ale chtít se od něho učit. Jeho příběh může ukázat novou cestu. Vidět, co mu v životě funguje, jak řeší různé situace, může být velice užitečné. Člověk se může něco naučit jen od těch, kdo ho převyšují, neměl by se proto cítit nepříjemně v jejich blízkosti. Nikdy je však nesmí kopírovat. Překročil by tak onu tenkou hranici mezi tím, kdy mu srovnávání se s ostatními pomáhá a kdy už mu naopak škodí.