Odpočívejte, buďte k sobě laskavá. Tato předsevzetí je radost držet

Nebo snad opravdu věříte tomu, že když se do toho „zakousnete“ a nepovolíte, jednou provždy vás přejde chuť na cigaretu, fitko se stane vaším druhým domovem a do jara budete lehčí o dvě konfekční velikosti? A to všechno najednou? Pak jste nenapravitelní idealisté a na to je nejlepším lékem praxe.

Proč se ale zbytečně stresovat a plést si na sebe bič? Není toho stresu a tlaku v okolním světě i tak dost? Nepřidělávejte si dobrovolně další.

Každá změna k dobrému je samozřejmě vítaná, ale všechno má svůj čas a člověk není stroj. Aby se vám prospěšné návyky dostaly pod kůži, je třeba postupovat pozvolna a takovým způsobem, aby vás nový styl života neznechutil. Ale naopak vás začal bavit, abyste v něm viděli pozitiva a aby se stal udržitelnou součástí vašeho života.

A pokud si za každou cenu chcete dát na konci roku nějaké předsevzetí, zkuste něco, co vám nebude nic zakazovat, nebude vás v ničem omezovat, nebude vyžadovat žádné sebezapření a bude vám přinášet radost. Máme pro vás několik tipů.