Děje se vám, že i když to není tak dlouho, co jste jedli, kručí vám v břiše? A ať jíte hodně, nebo málo, do hodiny po jídle máte chuť na něco sladkého? Možná děláte některou z následujících chyb, které stálý pocit hladu můžou způsobovat.

Dehydratace

Příčinou vašeho hladu může být nedostatek tekutin. Proto se doporučuje při prvním pocitu hladu nejprve vypít cca 3 dl vody a chvíli počkat. Pocitem hladu nám dává tělo najevo, že mu něco chybí, a v první řadě to mohou být právě tekutiny.