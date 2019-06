RECENZE: Brutální My Friend Pedro baví přestřelkami jako z Matrixu

Vymrštíte do vzduchu pánvičku, vypálíte na ni salvu kulek, které se odrazí a sejmou dvojici nepřátel nad vámi. Jedete na skateboardu, zatímco vás kropí kulomet ze vznášedla. Shazujete sudy nepřátelům na hlavu. Vyskáčete šachtou a efektním obloukovým skokem vpadnete do hloučku nepřátel, které ve zpomaleném času postřílíte. Právě to vás čeká v nové 2D akci My Friend Pedro.

Nejde o příběh, který balancuje někde na pomezí parodie, grotesky a gangsterky. Nejde ani o našeptávající žlutý banán, který do vás pořád něco hustí. Podružný je i zvláštní závěr. Základem My Friend Pedro je zkrátka střílení a akrobacie ve zpomalením čase. Vypadá to na první pohled lákavě a dojem z hraní a ovládání je velmi uspokojivý.

Na začátku si samozřejmě můžete nechat zajít chuť na taneček mezi kulkami, kterým se efektně uhýbáte, aniž by vás jediná škrábla. Proto je i nepřátel zpočátku méně, abyste si zvykli, že můžete střílet do dvou směrů zároveň, naučili se odrážet od zdí a příhodně provádět otočku, s níž se vyhnete kulkám.

První hodinku budete unesení z toho, jak se hlavní hrdina ladně pohybuje a jaké škody zanechávají vystřelené projektily v nepřátelích. Pak sice nadšení trochu opadne, ale zdaleka ne tak, že byste se začali nudit. Postupně totiž přibývá nepřátel, kteří toho víc vydrží a mají lepší zbraně, takže alespoň já jsem začal umírat. Dobré je, že se pak ocitnete hned na místě smrti, takže se můžete okamžitě soustředit na vyřešení situace.

Efekt zpomalování času přitom není něco jako bonus či třešnička na dortu, kterou používáte jednou za čas. V My Friend Pedro jde o základní stavební kámen. Ukazatel se sice vybíjí, ale velmi pozvolna, takže času v bullet timu máte habaděj. A do následující přestřelky už je zase plný.

Pozvolna se mění i návrh úrovní. Pořád je to sice tunel, v němž nelze zabloudit, ale tvůrci se snaží přidávat různá oživení. Nejdříve jen zlehka skáčete a střílíte, později se tu objevují přepínací tlačítka, pohyblivé plošinky či lasery. Zhruba od poloviny hry se tak musíte vedle nepřátel věnovat i prostředí, abyste nezahučeli třeba do propasti. Něco vyšlo, jindy autoři podle mě už zbytečně vymýšeleli a měli zůstat jen u střílení.

Hru dále oživuje například útěk před vznášedlem, jízda na motorce či něco na způsob boss fightů. Každá úroveň zabere od dvou do deseti, možná patnácti minut, záleží na umu. Na konci jste ohodnoceni a kdo by si chtěl hru ztížit, může hrát i na další obtížnosti. Potěší, že všechny dohrané úrovně jsou volně přístupné, ať už pro volnou zábavu, hru na lepší skóre či pro speedrunnery.

My Friend Pedro

Grafika je ucházející, pohyb hlavního hrdiny i to, jaký devastující účinek mají zbraně, výborný. K říznému audiu nemám výhrad. Útržkovitě vyprávěný příběh mě nijak zvlášť nezaujal. Návrh úrovní hodnotím kladně s poznámkou, že v druhé části nemuseli autoři tak tlačit na pilu. To nejlepší vybalí hned na začátku a postupný posun směrem k puzzle hopsačce této hře nesedí. Také prostředí se mi v první půli líbilo víc. Herní doba čtyři až pět hodin není něco extra, na druhou stranu to kompenzuje příznivá pořizovací cena, pří startu v akci za méně než 15 euro (zhruba 390 korun). Za zahrání rozhodně stojí, zábava je to skvělá.

Aktuálně je hra dostupná pouze na PC a Switch.