Matrix 4 působí jako reset systému, hlavním tahounem bude Keanu Reeves

Asi se všichni shodneme, že jednička Matrixu je kult, který neovlivnil jen segment kinematografie. Výraznou stopu zanechal i v návrhu počítačových her. S dvojkou a trojkou už to tak slavné není, tady už ovšem shoda nepanuje, což je naprosto v pořádku.

Každopádně po víc než dvaceti letech od vydání prvního Matrixu se letos v prosinci dočkáme dalšího dílu. Jmenuje se The Matrix Resurrections a návrat v něm hlásí nejenom Keanu Reeves jako Neo, ale i Carrie-Anne Moss coby Trinity. Chybět naopak bude Laurence Fishburne a bohužel i Hugo Weaving (Agent Smith). Snímek režíruje Lana Wachowská.

Trailer začíná rozhovorem mezi Neem a terapeutem, kterého ztvárnil Neil Patrick Harris. Vypadá to, že Neo je uvězněn ve stejném světě jako na začátku prvního Matrixu. Povědomá je i řada dalších scén, což nahrává teorii, že Matrix se resetoval a stará chyba se opět opakuje. Uvidíme.

Co se akce týče, kouká se na to hezky. Ale že bychom u nějaké scény uznale pokývali hlavou, to ne. Spíš naopak, některé momenty jsou trochu křečovité a působí malinko béčkově. A Keanu Reeves vypadá, že si na natáčení Matrixu 4 odskočil přímo z Johna Wicka. Bude to asi právě on, kdo bez problémů celý film utáhne. Tak snad mu Matrix nezabije psa.