ANKETA: Co pro vás znamená Matrix?

Jan Kouba: Matrix je jedním z klíčových filmů mé generace, aspoň mládí mé generace. Snímek, který ohromil ve své době nejen spektakulární akcí, ale i hlubokým filosofickým příběhem plným alegorií. Razantně ovlivnil filmografii a dotkl se i herní scény. Doteď je inspirací jak v choreografii, tak estetice. Pro jeho nesporné kvality jsem si oblíbil celou trilogii. Užil jsem si i její závěrečné vyznění. Proto jsem napjatý, jakým směrem se nový Matrix bude ubírat.

V dnešní době je trendem moc neriskovat. Spíš než razit nové cesty, tak rebootovat. Doufám tedy, že The Matrix Resurrections nepůjde ve šlépějích Star Wars VII: The Force Awakens. Nebude jen slepě kopírovat to, co fungovalo tehdy, ale rozhodne se pro zcela novou cestu. Takovou, která celou sérii zase o něco posune. Nepotřebujeme lépe vypadající první Matrix, potřebujeme nový Matrix se stejně uhrančivým světem a příběhem.

Matrix (1999)

Jan Lysý: Jedna z filmových značek, které považuji za své nejoblíbenější. Nejen, že první díl přišel v době, kdy jsem prožíval ono klasické období, kdy má člověk pocit, že mu nikdo nerozumí a tím pádem se mi idea o tom, že všechno je jen iluze hodně zamlouvala. Kromě toho mě na pár měsíců Matrix inspiroval, pokud jde o oblékání (a také jsem si pořídil „vystřelovací mobil“, protože mi díky Matrixu přišel hrozně stylový). Stále nedám na Matrix dopustit, nicméně se musím přiznat, že po zhlédnutí nového traileru jsem nervózní. Nepůsobí špatně. Ale mám velké obavy, že rozhodně nebude stejně revoluční jako první díl, který výrazně ovlivnil akční žánr (jestliže ale půjde o důstojné pokračování, i to mi bude stačit ke štěstí). A jen pro informaci, už mě pustilo to, abych se neustále oblékal do černé a nosil sluneční brýle i v největší tmě.



Ondřej Zach: Vzpomínám si, jak jsme tehdy vyšli se sestrou z kina Galaxie na Hájích a byli z Matrixu úplně paf. To bylo něco! A pak ta spousta odkazů a ještě víc teorií. Po zhlédnutí prvního traileru na připravovanou čtyřku je už celkem zřejmé, že to žádná legenda nebude. Dvojka ještě šla a ani trojka mi ve své době až tak špatná nepřišla, jenže pak jsem se podíval o něco později znovu a bohužel, už tak smířlivý nejsem. Tvorba Lany Wachowské mi nesedí vůbec. Jupiter vychází je shit. A u takového seriálu jako Osmý smysl, který je z nějakého důvodu velmi dobře hodnocen, jsem měl pocit, že jeho sledování je forma lobotomie. To se nedalo. Ale i když jsem skeptický, čtyřku si samozřejmě ujít nenechám. Nemusí to být legenda, stačil byl i „jen“ dobrý film.

Martin Kaller: Matrix (první díl) byl pro mne nesmírně osvěžující sci-fi snímek, který osobně řadím na pomyslný piedestal svého žánru. Hodně mých sympatií si pak získal i Animatrix, aspoň tedy některé epizody, ovšem z druhého a třetího Matrixu už jsem byl lehce v rozpacích. Jakkoliv byl větší akcent na akci zajímavý tah a její ztvárnění vesměs velmi působivé.

Keanu Reeves je jedním z mála herců, schopných obstát i v náročnějších bojových sekvencích. Což potvrzuje v současnosti v úspěšné sérii John Wick, kde se přitom potkal se starým známým Chadem Stahelskim. A jelikož se z traileru jeví, že příchozí Matrix Resurrections znovu udeří na akční notu, věřím, že minimálně z tohoto pohledu bude nakonec oč stát.



Z filmu Matrix Reloaded - Keanu Reeves jako Neo

Honza Srp : Za mě jde o jeden z nejlepších filmů všech dob. Pamatuji, jak jsem hltal všechny dostupné informace a čekal, až konečně přijde i do našeho maloměstského kina. A i když jsem čekal hodně, výsledek mě pak stejně úplně odpálil. Matrix je jednou z těch mála výjimek, které dokázali zkombinovat skvělý příběh i famózní akci. Kung-fu bitku v tréninkové místnosti a přestřelku v lobby jsem si poté na počítači přehrával do zblbnutí, soundtrack znám nazpaměť. Dvojku a trojku jsem viděl a rychle zapomenul, od čtyřky si toho moc neslibuji, takže můžu být jen příjemně překvapen. Trailer se mi docela líbil, ale přijde mi, že jde od autorů/autorek o trochu zbabělou malou domů, která fanouškům nabídne jen to, co už znají a nic víc. Takový filmový ekvivalent Diabla, sázka na nostalgii.

Honza Strachota : Matrix pro mě znamená vzpomínky na první film ze série, který si s chutí čas od času pustím znovu, který byl ve své době v mnoha ohledech převratný a zpopularizoval myšlenku simulační teorie.

To je druhá a možná významnější věc, co pro nejen mě slovo matrix znamená. Přešlo totiž do běžného slovníku a stále znovu se s ním setkávám v narážce na obecný koncept, že realita, ve které žijeme, je nějakým způsobem jen iluzí, ne nutně však konkrétním způsobem ztvárněným v Matrixu. Ten byl totiž dost uhozený.

Tedy když se vrátím zpět k filmu, představa, že superinteligentní umělá inteligence poté, co se po válce s lidstvem zatemnilo nebe, nedokázala najít lepší zdroj energie než lidské tělo, a nejen to, ale že i o stovky let později stále nemá lepší zdroj energie, je dětinsky absurdní. Přitom se přímo nabízí mnohem lepší vysvětlení, proč by Matrix uchovával lidi v jejich kokonech: například jako levné a přitom velmi výkonné, trvanlivé a na údržbu nenáročné procesory. To by pak i mnohem lépe vysvětlovalo, proč by se ze vnitřku Matrixu dalo ovlivnit jakékoliv dění ve světě vnějším. Tedy vždy, když na film koukám, předstírám, že tomu tak je. Protože ta myšlenka s baterkou je tak tupá, že dokáže požitek z jinak vynikajícího filmu vysloveně zkazit.

The Matrix: Resurrections

Pokud jde o druhý a třetí díl, jsou už moje pocity z nich o dost vlažnější. Sice asi stálo za to je natočit, protože otázka, jak lidský vzdor proti strojům dopadne si žádala odpověď. Ale způsob, jakým se režisérské duo úlohy zhostilo už byl slabší a přišlo mi, že více než na podstatu a silný příběh zde byl hlavní důraz kladen na pozlátko: extravagantní kostýmy a bombastické efekty. Ale ani pokračováním, zejména druhému dílu, se nedalo upřít pár dobrých momentů.

Pokud jde o čtvrtý díl, už před zhlédnutím nového traileru jsem z něj měl obavy kvůli tomu, jak se režiséři dílů předchozích politicky aktivizovali. Tuto obavu ve mně jen posílila modrovlasá protagonistka, která se objevuje v každé druhé scéně traileru. V něm se zdá, že jsou Neo a Trinity opět v Matrixu a mají vymazanou paměť. Hned se nabízí otázka proč, pokud stroje opět lidstvo ovládly, se tak zjevné hrozby jednoduše nezbavily, a jsem si celkem jistý, že v duchu hollywoodské tvorby posledních let na ni dostaneme zcela nelogickou odpověď. Očekávám tedy, že čtvrtý díl bude především pokusem o vyždímání dalších peněz z nostalgie fanoušků série, podobně jako u Hvězdných válek, navíc s koňskou dávkou politické ideologie. Už jen samý podtitul „Resurrections“ snad ani nemohl být méně originální. Čekám tedy jen to nejhorší a mohu tak být jen příjemně překvapen.