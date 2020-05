RECENZE: Žraločí masakr Maneater je nejen akční RPG, ale i pořádná bžunda

Videohrám v otevřeném světě pomalu, ale jistě dochází dech. Chtělo by to závan čerstvého vzduchu. Mořského vzduchu! Tak proč jednu z nich nestrčit přímo pod vodní hladinu a hráče šoupnout do role krvelačného žraloka býčího?

Maneater (PS4)

Novinka Maneater není ani náhodou první videohrou, v níž hrajete za mořského tvora. Pamětníci si jistě rychle vzpomenou na legendární a zároveň hodně povedenou sérii Ecco The Dolphin od Segy pro Mega Drive, Master System, Mega CD, Game Gear a Dreamcast. Dokonce jsme si v minulosti zahráli za nechvalně proslulou parybu ze Spielbergových Čelistí v Jaws Unleashed pro Xbox a PlayStation 2. Jenže tato videohra žádná hitparáda vskutku nebyla.

Ale i když už jsme pluli virtuálním oceánem mnohokrát, pojetí Maneatera je stále nápadité a originální. Jde o akční RPG odehrávajícím se v otevřeném podmořském světě plném roztodivné fauny a flóry. A ne, že bychom byli ekoteroristé, ale zároveň také plného odpadků od bezohledných dvounožců žijících na souši. Váš úkol je jednoduchý. Musíte hodně žrát, růst, stát se vrcholným predátorem a podmanit si vody, aby se staly vaším teritoriem!

Roztodivný podmořský svět

Princip Maneatera je snadno pochopitelný a přitom komplexní. Se svým žralokem... Pardon, v rámci genderové korektnosti nesmíme opomenout, že jde o žraločici. Takže se svou žraločicí se vydáte napříč slušně velkým podvodním světem, který je rozdělen do osmi odlišných částí. Ty jsou až překvapivě rozmanité. Zavítáte do mělké bažiny plné krokodýlů a aligátorů, do zátoky překypující nejen mořských životem, turisticky hojně navštěvovaného jezera i rozlehlého a hlubokého zálivu.

Každé prostředí je jiné a designově jde o příjemná místa, ve kterých budete rádi plavat a potápět se. Narazíte v nich na mnoho odkazů na popkulturu, takže dávejte pod vodou pozor. Začínat budete jako malinkaté žraločí mládě, ale postupně se doslova vyžerete v mnohem větší potvoru. Stanete se dospívajícím, dospělým, starším a nakonec i mega žralokem. Tělo své paryby budete také postupně vylepšovat.

Maneater (PS4)

Posílit můžete nejenom čelisti, ale i hřbetní a ocasní ploutev, tělo a vnitřní orgány. Ve finále bude žraločice vypadat jako pravěké kostnaté monstrum nebo elektřinou probíjející mutant. Možnosti upgradů jsou vskutku bizarní, ale zároveň zábavné. Maneater není kdovíjak komplikovaná videohra, přesto je to jasné akční RPG. Každá ryba, plaz i mořský savec má zobrazený level, podle kterého snadno rozeznáte, zda si na něm smlsnete, nebo zda jde o hrozbu, která vám může natrhnout ploutev.

Maximální level, kterého můžete dosáhnout vy, je 30, a to už z vás bude zmíněná mega žraločice. Úrovně si zvýšíte častým stravováním i plněním úkolů. Hra má béčkový příběh, který vám nejspíš v hlavě neutkví, ale při hraní se u něj párkrát zasmějete. Nemesis žraločice je pošahaný rybář Scaly Pete. Ten zabil její maminku, rozřízl jí dělohu, naši zubatou hrdinku z ní násilím vytáhl a znetvořil.

Jerry z Ricka a Mortyho jako vypravěč

Žraločice mu při tom ukousla ruku, takže příběh přináší osudy dvou stran – zvířecí a lidské, z nichž obě touží po pomstě. Story je zpracována formou dokumentu a několikrát se u ní zasmějete. Největším vtipálkem Maneatera je jeho vypravěč, který k vám promlouvá hlasem Chrise Parnella (Jerry z Ricka a Mortyho!!!) a sází jednu anekdotu za druhou. Nad jeho průpovídkami jsme se neustále chytali za břicho.

Kromě nich utrousí celou řadu zajímavých faktů nejenom o žralocích, ale i mořské fauně jako takové. Na svých plavbách si pochutnáte na nejrůznějších rybách včetně makrel, sumců a kanic. Pošušňáte si i na mořských želvách, jejichž krunýře krásně křupou. Chutní jsou také tuleni. Některá potrava ­– např. barakudy s vámi bude zápasit. A jindy půjde o drsné soupeře jako v případě krokodýlů, aligátorů, žraloků mako, žraloků kladivounů, velkých bílých žraloků a kosatek dravých nebo vorvaňů obrovských.

Maneater (PS4)

Kapitolou samou pro sebe jsou lidé. Turisté a plavci jsou snadnou svačinkou. Lovci už vám dokážou zatopit. Jak u vodních predátorů, tak u lovců se časem při úspěšném rozpoutání vodní vřavy utkáte s bossy. Jde o slavné lovce a vrcholné predátory, jejichž likvidace je o něco obtížnější. K utkání s ultimátním predátorem je zapotřebí zlikvidovat potravu v jeho teritoriu. K souboji se známým lovcem stačí dělat neplechu na hladině a útočit na lodě. Legrační jsou souboje na souši, protože vaše zmutovaná žraločice se na ní umí pohybovat jako lachtan.

Ke konci skáče dokonce jako Mario. Soubojový systém je na první pohled zmatečný, ale když se s ním sžijete, uznáte, že je v pohodě. Levou analogovou páčkou ovládáte pohyb žraločice, pravou kameru. Tlačítkem L2 vystřelíte vpřed, R2 slouží k hryzání čelistí. Stisknutím L1 dáte protivníkovi pořádnou „facku“ ocasní ploutví (haha) a R1 pomůže při únicích před napadením.

Slušně dlouhá plavba

Když se do kořisti zahryznete, kvrdláním pravé analogové páčky ji začnete trhat. Pod vodou snadno ztratíte přehled, a proto se zaměření cíle pomocí R3 více než hodí. Soubojový systém vyžaduje pár chvil na sžití, ale pak si s ním poradíte a budete požírat lidi i mořské tvory s grácií. Hra mohla být zatraceně brutální, ale s krvavostí se tvůrci drželi zpátky, což je docela škoda. Byli jsme připravení na větší masakr.

Slabinou Maneatera jsou úkoly. Jde o samé „tu sežer 10 lidí“ nebo „támhle spořádej 12 želv“. Občas zničíte nějakou loď i s posádkou. Vedlejší úkoly jsou přitom postaveny na hledání nutričních beden, objevování dopravních značek, u nichž se skrývají zajímavá zatopená místa nebo sbírání poznávacích značek aut. Větší rozmanitost by neškodila. Než doplujete ke konci příběhu, uplyne několik odlivů a přílivů. Pokud se budete zabývat i vedlejšími úkoly jako my, strávíte u Maneatera kolem 18 až 20 hodin. Na hru za sníženou cenu jde o slušný výkon.

Škoda, že není hra v lepším technickém stavu. Už při pohledu na grafiku vám bude jasné, že to není tříáčkový titul. Byť se z estetického hlediska občas budete kochat podmořskými krásami, z technického je to bída. Žraločice vypadá k světu, ale modely lidí, lodí nebo budov na souši pocházejí z PlayStation 3 éry. Textury jsou většinou rozmazané. K tomu si připočtěte trhaný framerate, který někdy klesá rychleji než přežraný žralok k mořskému dnu. Hra navíc na pár sekund spouští nahrávání, když přeplouváte mezi lokacemi. Zdůrazňovat, že je to při boji k naštvání, jistě nemusíme.

Přes všechny technické neduhy Maneater pobaví. A to dost! Je to povedená hra a správně béčková zábava, která si nehraje na víc, než je. Co se filmové analogie týče, Maneater je spíše Žraločí tornádo než Čelisti. Ale to vůbec nevadí. U hry je nejdůležitější zábava a té nabízí tato žraločí šílenost přehršel.