Vyzkoušejte si Čelisti z druhé strany, stahujte zdarma „simulátor“ žraloka

Princip Maneatera je snadno pochopitelný a přitom komplexní. Se svým žralokem... Pardon, v rámci genderové korektnosti nesmíme opomenout, že jde o žraločici. Takže se svou žraločicí se vydáte napříč slušně velkým podvodním světem, který je rozdělen do osmi odlišných částí. Ty jsou až překvapivě rozmanité. Zavítáte do mělké bažiny plné krokodýlů a aligátorů, do zátoky překypující nejen mořských životem, turisticky hojně navštěvovaného jezera i rozlehlého a hlubokého zálivu.

Maneater není realistickým simulátorem, ale to je asi jasné už z názvu, ne?

Každé prostředí je jiné a designově jde o příjemná místa, ve kterých budete rádi plavat a potápět se. Narazíte v nich na mnoho odkazů na popkulturu, takže dávejte pod vodou pozor. Začínat budete jako malinkaté žraločí mládě, ale postupně se doslova vyžerete v mnohem větší potvoru. Stanete se dospívajícím, dospělým, starším a nakonec i mega žralokem. Tělo své paryby budete také postupně vylepšovat.

Co si budeme nalhávat, nejde o nic intelektuálně stimulujícího, o to více si u této hry odpočinete. Pokud máte rádi černý humor a nezavíráte oči při každé kapce krve, vydrží vám Maneater překvapivě dlouho (viz naše recenze od Emana Svobody, ze které jsem si vypůjčil většinu textu tohoto článku, abych se zase mohl rychle vrátit k recenzování neméně brutálního The Quarry).

Maneatera si můžete přidat do svých knihoven z Epic Storu (odkaz), poté vám už zůstane napořád. Ale pozor, máte na to čas jen do 16. června, poté bude nabídka zase vyměněna za jinou hru. Tou bude akce Supraland, o které jsem po pravdě řečeno do dneška nikdy neslyšel. Ale do příštího týdne to napravíme.