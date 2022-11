Bojovková legenda Street Fighter o sobě dává vědět. Šestý díl vypadá nadějně

Nechceme to zakřiknout a být přehnanými optimisty. Ale zdá se, že bojovkový žánr zažívá v poslední době renesanci. O slovo se často hlásí letité značky, které ukazují, že mají stále co nabídnout. A vypadá to, že to bude platit i pro regulérní šestý díl kultovní série Street Fighter.

Možná zní trochu zvláštně, že jde teprve o šestý díl s ohledem na to, že Capcom má v oblibě vydávat hromadu různých edicí. Člověk by tak řekl, že existuje asi „milion“ her Street Fighter. Ale jestliže se bavíme o standardních pokračováních, skutečně se připravuje teprve šestý díl. A už bylo rozhodně načase s ohledem na to, že pětka šla do prodeje v roce 2016 a nevím jak vám, ale nám začali Ryu, Cammy nebo Chun-li už opravdu chybět.

Z koho si budeme vybírat? Potvrzeno bylo 18 bojovníků. Konkrétně jde o tyto bijce: Postavy z předchozích her: Ryu, Chun Li, Luke, Guile, Juri, Ken, E. Honda, Blanka, Dhalsim, Dee Jay, Cammy a Zangief. Nováčci: Jamie, JP, Marisa, Lily, Kimberly a Manon. Spekulované postavy (z údajně uniklého přehledu, kdy je možné, že se objeví ve formě DLC): Akuma, AKI, Rashid a Ed.

Bohužel zatím nebylo oznámeno přesné datum uvedení, ale operuje se s rokem 2023. S ohledem na to, že v poslední době vídáme víc a víc různých záběrů přímo z gameplaye a na to, že nedávno proběhl uzavřený beta test, je patrné, že je dost z projektu hotovo a nemuseli bychom tím pádem čekat příliš dlouho.

Co bude pro mnohé jistě potěšující zprávou, je to, že hra bude dostupná pro PC, Xbox Series X/S, PS5, ale také pro PS4 a Xbox One. U starší generace konzolí se budou muset hráči smířit s méně oslnivým grafickým zpracováním (hra využívá RE Engine, na kterém běží například Monster Hunter Rise), ale to je asi přijatelný ústupek. A ano, vsadí se na crossplay.

Cílem tvůrců je nabídnout hru, která bude k dispozici co nejširšímu publiku bez ohledu na platformu, což je dobrá zpráva pro hráče. Ale co si budeme povídat, Capcom to asi nedělá primárně z dobrého srdce, jde mu o prodeje – a nic proti tomu.

Kdo si zabojuje?

Pokud jde o nabídku módu, bude tu World Tour, což je v podstatě příběhová kampaň. I když „příběhová“ je asi silné slovo. Street Fighter je spíše o propracovanosti osudů jednotlivých postav, než aby sázel na jednu velkou komplexní dějovou zápletku.

Dá se tak očekávat, že na záměrně béčkový a někdy až úsměvný příběh budou navázány jednotlivé souboje ve World Tour, kdy se čas od času dva osudoví rivalové pustí do trošku detailnějšího dialogu. Ale těžko předpokládat, že se dočkáme dechberoucího scénáře. Děj by měl navázat přímo na třetí díl Street Fightera a zasazen by měl být do Metro City, které sehrálo důležitou roli v herní sérii Final Fight a už jsme ho viděli i ve Street Fighterovi. Víc toho však zatím o zápletce nevíme.

Jak jsme ovšem naznačili, nečekáme komplexní a mnohovrstevnatou záležitost. I bez toho mohou bojovky skvěle fungovat. Důležité je, aby nabídly nezapomenutelné postavy se zajímavou minulostí, a to série Street Fighter rozhodně umí.

Zatím bylo odhaleno osmnáct bojovníků (jejich kompletní přehled je v rámečku) a samozřejmě půjde o kombinaci starých známých i nových tváří. Číslo osmnáct zní možná skromně, ale nutno připomenout, že pátý díl začínal se šestnácti a další borci postupem času přibývali. Něco podobného se dá čekat i u šestého dílu. Dávno pryč jsou doby, kdy jste si koupili bojovku a hned jste měli k dispozici všechny bijce. Tento přístup není pro společnosti ekonomicky výhodný a v módě jsou různá DLC a mega super cool edice.

V minulosti unikl na internet seznam postav, kde jich bylo 22, ale oficiální odhalení Capcomu obsahuje 18 bojovníků, kdy je šest úplně nových, a to Jamie, JP, Marisa, Lily, Kimberly a Manon. Na první pohled jejich jména znějí jako hlavní hrdinové dalšího rebootu seriálu Beverly Hills 90210, ale podle toho, co zatím víme, mají někteří z těchto bojovníků potenciál. Například Jamie používá legendární wushu styl „opilá pěst“, který dobře znají milovníci akčních filmů z Hongkongu. Pokud jde o staré známé, pak jsou to například Ryu a Ken, Chun-Li, E. Honda, Guile nebo Cammy.

Vytvořte si svého bijce

Jestli vám nabídka nepřijde dost široká nebo zajímavá, pak vás jistě potěší to, že si budete moci vytvořit vlastní. Ano, k dispozici bude editor bojovníků a podle toho, co zatím víme, budou možnosti velké a fantazii se meze klást nebudou. Pokud si tak chcete vytvořit někoho/něco bizarního, co bude vypadat jako nepovedený experiment z hororového filmu, klidně můžete.

Ostatně, nedávno byla spuštěna beta a to, co se v ní objevovalo, bylo hodně... svérázné a ukazuje to, že někteří lidé mají hodně bohatou (a trochu děsivou) představivost.

Hra bude silně orientovaná na online sociální aspekt. Pro jeho potřeby ve hře najdete takzvaný Battle Hub, který tvůrci popisují trochu obecně jako místo, které poskytne hráčům nové a unikátní způsoby, jak se spojit, komunikovat a interagovat.

Ve hře najdeme i mód označovaný jako Fighting Ground, který zahrnuje arkádový režim (“žebřík“ náhodných protivníků), trénink a další standardní módy jako lokální či online multiplayer.

Určitých úprav se dočká soubojový systém, kdy se nově objeví takzvaný Drive Gaunge (někdy je používán také název Drive Meter), což je ale v podstatě starý známý ukazatel energie tvořený několika sekcemi, kdy každá unikátní akce vyžaduje určitý počet políček.

Energie z Drive Gaunge budete potřebovat pro Overdrive (extrémně silný speciální úder), Drive Rush (velmi rychlý úskok), Drive Impact (těžký útok, který současně absorbuje rivalův úder) nebo Drive Reversal (blokování nepřátelského úderu a následný lehký útok vaší postavy). Dál bude dostupné i Drive Parry, což je vykrytí útoku, které ale naopak energii z Drive Meteru doplňuje, jestliže je dobře načasováno.

Pokud vyčerpáte Drive Meter až na dřeň, dostanete se do stavu takzvaného vyhoření, kdy bude vaše postava pomalejší, slabší a méně odolná. Jak to tak vypadá, souboje budou začínat s plným Drive Meterem a bude nutné s energií opatrně nakládat (sice se doplňuje během střetů, ale je nezbytné si pozorně hlídat, abyste ji úplně nevyčerpali a neposkytli tak soupeři výraznou výhodu).

Ne všechny zmíněné prvky jsou vyslovenými novinkami, variace na určité z nich už jsme v sérii Street Fighter viděli, ale některé jsou výrazně upraveny a očividně nešlo jen o to přejmenovat původní aspekty a prezentovat je jako revoluční novinky. Je patrné, že Capcom chtěl vdechnout soubojům výrazný taktický ráz.

Něco, co už bylo patrné v předchozím dílu, byla snaha udělat hru přístupnější nováčkům. Což platí i pro šestku, kdy bude ve hře implementováno jednodušší ovládací schéma. Pokud někomu tedy přijdou tři tlačítka pro pěstní útok a tři tlačítka pro kopy až „moc“, zjednodušené ovládání nabídne tři tlačítka pro různé útoky plus jedno pro aktivaci speciálního úderu. Podle všeho však bude možné používat i klasické ovládání, na které jsou mnozí „pamětníci“ zvyklí.

To, co víme, nás vede k jedinému závěru, a to velkým očekáváním. Ne, že bychom předpokládali, že Street Fighter 6 bude zlomovým přírůstkem do série nebo něčím, co změní žánr bojovek od základu, ale byli bychom hodně překvapeni, pokud by nešlo o zábavnou hru, u které se pořádně vyřádíme.