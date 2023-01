Nejočekávanější hry roku 2023

Ondřej Martinů – Je toho opravdu spousta, že ani nevím, kde začít. U roků 2021 a 2022 jsem dopředu tak nějak tušil, že se stejně polovina toho, co bych chtěl hrát odloží, takže nebyl důvod k moc velké radosti. U roku 2023 ale mám po dlouhé době obavu, že místo „nebude, co hrát“ přijde „je toho až moc“.

Naprosto bez debat je moje nejvíce očekávaná hra Hollow Knight Silksong, která by podle všeho měla vyjít někdy do poloviny června. Tady podle mne není vůbec o čem pochybovat, Silksong je vzhledem k dlouhé odmlce autorů a jejich tajnůstkářství něco, na co budu jistě vzpomínat ještě dlouhou dobu. Zda hra překoná svého předchůdce, to už je otázka.

Následuje hromada titulů, o kterých vím, že si budu chtít určitě zahrát, ale výsledný dojem může být jakýkoliv. Jsou to především Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy, Atomic Heart, The Wolf Among Us 2, Oxenfree 2, Starfield, Horizon Call of the Mountain nebo Assassin’s Creed Mirage.

Trochu víc nadějí vkládám do dvou titulů: Like a Dragon: Ishin a Alan Wake 2, u kterých si jsem podobně jako u výše zmíněného Silksongu jistý, že nezklamou. Ale kdo ví, třeba zase bude letos hrou roku něco, o čem zatím ještě ani nevím.

Ondřej Zach – Velmi se těším na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pokračování Breath of the Wild a jsem zvědav, zda tvůrci dokážou posunout laťku ještě o kousek výše, nebo to bude „jen“ skvělá hra. Další hrou, kterou si nenechám ujít, je strategie Pikmin 4. Trojka byla skvělá a byť vyšla na Switch, šlo o hru z éry Wii U. Jasná volba je pro mě Like a Dragon: Ishin, což je remake samurajské Yakuzy, která vyšla v éře PlayStationu 3 a pouze v Japonsku.

Opatrně se těším na Diablo 4, ohlasy zahraničních novinářů na preview verzi jsou velmi dobré. Ale uvidíme. Ujít si nenechám ani novou Forzu Motorsport 8, poslední okruhový díl už je pár let starý. A ano, Starfield určitě také vyzkouším.

Moc rád bych si zahrál také nové Mario Kart nebo Super Maria, je mi ovšem jasné, že tyto hry vyjdou nejdříve až s novou konzolí, aby nalákaly a podpořily prodeje (Mario Kart 8 Deluxe je nejprodávanější hra na Switch).

Honza Srp - Já si jen málokdy dovolím ten luxus na něco se těšit, protože to pak většinou vyústí ve zklamání. Ale určitě jsou hry, které budu letos sledovat pečlivěji než jiné. Tak především je tu S.T.A.L.K.E.R. 2, kterého jsem zde nominoval už loni a teď to s ním vypadá ještě lépe. Nové trailery naznačují, že půjde konečně o ten opravdový „next-gen,“ jaký nám výrobci konzolí slibovali už před dvěma roky, především se ale zásadně změnil společenský kontext.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Za hrou totiž stojí ukrajinské studio GDC, jehož členové zažívají válku na vlastní kůži (viz náš článek), o Vánocích například zemřel Volodymyr Ježov, předloha postavy Lokiho z předchozího dílu série. Bude to znít hodně cynicky, ale střílet rusky mluvící nepřátele v blízkém okolí černobylské elektrárny je podle mého přesně to, po čem teď spousta (nejen) hráčů na (nejen) Západě touží.

Pak tu máme Suicide Squad, což by mohla být konečně ta správná komiksová rubanice, kterou loni nezvládli být Gotham Knights. No a pak samozřejmě Baldur’s Gate 3, na kterou ovšem nebudu mít čas. Nejradši bych si naplánoval 14 dnů volna, zavřel se doma, vypnul telefon a hrál jako když jsem ještě neměl žádné společenské závazky, samozřejmě ale vím, že se mi to nepovede.

Jan Lysý – Nejvíc se těším na Mortal Kombat 12 a Injustice 3. Je mi jedno, která z nich dvou vyjde, budu spokojen s možností A i B. Jen o malinko méně se těším na Street Fighter 6, na tuhle bojovku se také vrhnu s chutí. Je mi teprve 41, takže tím pádem mám samozřejmě rád Harryho Pottera a je asi jasné, kam mířím, ano, už se nemůžu dočkat toho, až budu metat kouzla v Hogwarts Legacy.

Ale těším se i na poněkud dospělejší hry, kterou určitě bude Suicide Squad: Kill the Justice League. Komiksové postavy, drsnější pojetí, protivníkem bude Justice League, na to já slyším. Stejně jako na světelné meče. Star Wars Jedi: Fallen Order mě docela bavilo, ale pár výhrad jsem měl, ovšem dosavadní materiály z Star Wars Jedi: Survivor vypadají hodně dobře, takže tomu šanci dám. A nakonec něco, čemu obětuji většinu letní dovolené, jasně, je to Diablo 4. S touhle sérií jsem strávil hodně času a hádám, že díky čtyřce množství hodin bojování s démonickými bytostmi razantně naroste.

Petr Zelený – Pokud jde o kousky, které netrpělivě vyhlížím v příštích 12 měsících, tak je to určitě sci-fi RPG Starfield (ideálně nezabugované), pro majitele konzolí už skoro archaické The Last of Us: Part One a také čtvrté Diablo, u nějž se jen modlím, aby nebylo prolezlé mikrotransakcemi, lootboxy a podobnými „lahůdkami“.

Moc se taky těším na reimaginaci hororu Dead Space a také pokračování akční soulsovky Jedi: Fallen Order, tentokrát s podtitulem Survivor. A zapomenout nesmím ani na remake čtvrtého Resident Evilu a střílečku z alternativní historie s krvelačnými roboty Atomic Heart. Vypadá to, že nebudu vědět, kam dřív skočit.

Honza Žďárský – Jsem zvědavý hned na několik titulů, které mají vyjít v roce 2023. Na Switchi jsem zvědavý na Fire Emblem Engage. První Fire Emblem, který jsem si zahrál, byl Three Houses, který mě zaujal dobře zpracovaným soubojovým systémem a sociálním aspektem hry. O Engage jsem si zatím nepřečetl vůbec nic, takže to bude trochu překvapení.

Očekávám, že některé hry, které jsou očekávané, skončí fiaskem. Osobně mě nezaujala hra Forspoken a byť jsem fanouškem série Harry Potter, tak moc neočekávám ani od Hogwarts Legacy.

Naopak, Star Wars Jedi: Survivor by mohlo být důstojným pokračováním prvního dílu. Snad by v příštím roce taky mohl vyjít druhý díl remaku Final Fantasy 7.

Martin Kaller – Úplně to vidím. Rok 2023 zase uteče jako voda, čemuž do značné míry napomohou stovky hodin strávených u konzole PS5! Her, na něž se tu těším, je přitom velká spousta. Takže se budu raději držet při zemi a spokojím se s opatrným výhledem na přelom prvního a druhého kvartálu, kdy by na trh měly dorazit dvě potenciální pecky.

Ponejprv tedy remake Resident Evil 4, který jsem si svého času na konzoli GameCube, potažmo PS2, převelice užíval. Druhým vyhlíženým počinem pak je DLC s podtitulem Burning Shores a modří už vědí, že jde o další obsah pro Horizon: Forbidden West. Na pokračování dobrodružných eskapád s rusovlasou Aloy jsem zvědav tím více, že všichni známe výjimečné kvality předchozího DLC pro první díl Horizon: Zero Dawn.

Honza Kouba – Pokud bych měl vyjmenovat všechny tituly, které s napětím očekávám, tak bych zaplnil asi celou stránku jen názvy. Je to mix vysokorozpočtových titulů i menších nezávislých projektů.

Jasně, nemůžu opomenout potenciální pecky jako Starfield, remake Resident Evil 4 a Dead Space, pokračování Alan Wake, reimaginaci Alone in the Dark nebo Baldur’s Gate 3. Ale také vyčkávám souls-like Lies of P, vesmírný sandbox Kerbal Space Program 2, nebo pokračování hororu, ze kterého jsem měl v roce 2010 panické ataky - Amnesia: The Bunker. Velmi nadějně vypadá i severským folklorem protknutý Bramble: The Mountain King. Takové guilty pleasure je pro mě už od první kapitoly Poppy Playtime, takže třetí část vyhlížím ostřížím zrakem.

Jako obrovský fanoušek seriálů Stargate mám v hledáčku i taktickou strategii Stargate: Timekeepers. Zatím žádný oficiální velký Stargate titul nedošel zdárného dokončení. FPS Stargate SG-1: The Alliance zrušená, MMORPG Stargate Worlds zrušená. Tak snad to tentokrát vyjde.

Výtečně vypadá i Sherlock Holmes The Awakened. Z trailerů působí temně, slizce, pochmurně, surrealisticky. Přesně tak by měla vypadat konfrontace holmesova striktně racionálního mozku s neuchopitelnými kosmickými hrůzami. Původní hra z roku 2008 nebyla špatná, ale co do atmosféry měla hodně co dohánět. Z podobného ranku mě zaujala i co-op Eresys od tvůrce The Shore.