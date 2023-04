Street Fighter se vrátí na stříbrná plátna, horší než minule určitě nebude

Úspěch seriálu The Last of Us zřejmě inspiroval hollywoodské filmaře k tomu, aby dále hledali inspiraci ve světě počítačových her. Studio Legendary (aktuálně pracuje třeba na druhém díle Duny) si proto pořídilo práva na legendární značku bojovek Street Fighter. Ta vychází již od roku 1987 a dostalo se jí bezpočet různých verzí na všechny možné herní konzole.

Značka Street Fighter je oblíbená i u tvůrců pornografie.

Jakou podobu bude nová adaptace mít, je zatím nejisté, mohl by to klidně být kreslený seriál, ale nejpravděpodobnější je hraný film. Nebylo by to ostatně poprvé, Street Fighter už se filmového zpracování dočkal už v roce 1994. Hlavní roli si střihl Jean-Claude van Damme a je obecně vnímán jako jedna z nejhorších herních adaptací vůbec. Mimo jiné se umístil na 27. místě v žebříčku nejhorších filmů všech dob sestaveném čtenáři časopisu Empire. V roce 2009 pak vyšlo ještě nepřímé pokračování Street Fighter: Legenda z Hongkongu, to má však na ČSFD dokonce ještě o dvě procenta horší hodnocení.

Laťka je nastavená velmi nízko, více si proto slibujeme od chystaného šestého dílu hry, který vychází už 6. června, viz naše preview.