Chystá se nový Tomb Raider. Ale jen na mobilní telefony

Dva roky starý Shadow of the Tomb Raider se sice povedl (viz naše recenze), jeho komerční úspěch ale nebyl nijak zázračný. Lehce přes 4 miliony prodaných kopií je na takto výrobně drahou hru spíše jen průměr, a tak je aktuální další osud značky nejasný.

Než se tedy dočkáme dalšího „velikého“ dílu, nejspíš si ještě chvilku budeme muset počkat. Lara Croft je ovšem ikonou herního průmyslu a tak nemá na odpočinek právo. Kromě chystaného pokračování filmového Tomb Raidera s Alicií Vikanderovou (viz náš článek) si ji v příštím roce budeme moci užít i v čerstvě oznámené mobilní hře Tomb Raider Reloaded. Konzervativnější fanoušci by se jí ale měli vyhnout obloukem, namísto sexy archeoložky bude mít Lara podobu plastové hračky pro malé děti. O co přesně ve hře půjde, není z prvního traileru úplně jasné, ale nejspíše se v ní bude hodně střílet.

Ne, není to zrovna nic, co bychom si museli okamžitě chtít zahrát, na druhou stranu předsudky možná nejsou úplně na místě. Tomb Raider už totiž za sebou jednu mobilní hru má a Lara Croft GO se ve skutečnosti opravdu povedla (viz naše recenze).