Square Enix nejsou spokojeni s prodeji Just Cause a Tomb Raidera

Poslední díly sérií Just Cause a Tomb Raider toho příliš společného nemají. Zatímco prvně jmenovaná hra je jen tupou střílečkou, která začne nudit už po několika hodinách (viz naše recenze), Shadow of the Tomb Raider musel všechny fanoušky série po všech stránkách uspokojit (viz naše recenze). Přesto obě hry sdílejí nelichotivý osud špatných prodejů, a pro vydavatelství Square Enix jsou tak spíše zklamáním. Vyplývá to alespoň z finančních výsledků za uplynulý kvartál, které vedení společnosti prezentovalo akcionářům.

Just Cause 4 je jedna z nejzbytečnějších her loňského roku.

A kde vidí odpovědní lidé příčiny tohoto neúspěchu? Především v malém počtu novinek a obrovské konkurenci, která na trhu panovala ke konci roku. Lidé dali prostě v nabité sezoně přednost jiným titulům.

Jaký bude další osud těchto sérií, je tak ve hvězdách, marketingový potenciál Lary Croft je však zřejmě natolik silný, že se o její budoucnost bát nemusíme. Bude další restart? A co se týče Just Cause, tak byla z mého pohledu hloupost dělat už trojku, natož ještě prakticky totožnou čtyřku. Jak dokazuje i vlažné přijetí podobného Crackdownu 3 nebo starších Agents of Mayhem, má žánr šílených stříleček to nejlepší už za sebou.