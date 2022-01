Stalker 2: Heart of Chernobyl se odkládá až na prosinec

To, o čem si cvrlikali vrabci na střeše, se stává realitou. Tvůrci píšou, že je to největší projekt v historii studia GSC Game World a potřebují dalších sedm měsíců na to, aby naplnili svoji vizi a hra byla v požadovaném stavu.

„Projekt vyžaduje důkladné testování a ladění. Jsme přesvědčeni, že vývoj by měl trvat tak dlouho, jak je potřeba, zejména v případě takového projektu,“ oznámili tvůrci.

„Není to snadné rozhodnutí, ale děláme, co je v našich silách, abychom vám dodali hru, která dostojí očekáváním. S dalšími informacemi, aktualizacemi a ukázkami se ozveme, máme před sebou vzrušující a důležitý rok. Děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení.“

Aktuálně tedy platí, že Stalker 2 vyjde 8. prosince 2022 na PC a Xbox Series X/S a opatřen bude českými titulky. Dostupný bude i skrze Game Pass.