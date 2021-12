Autoři Stalkera 2 z nás chtěli udělat metačlověka. Pak si to rozmysleli

Trend NFT (non-fungible token), tedy nezaměnitelných tokenů, které jsou typy kryptoaktiv, se bohužel nevyhne ani hernímu průmyslu. Firmy evidentně dychtí po tom, aby mohly vydělat další peníze na novém typu digitálního vlastnictví virtuálních předmětů. O to víc bylo překvapením, že vedle velkých korporací, jako je Ubisoft nebo EA, projevilo o monetizaci NFT zájem také studio GSC Game World, které aktuálně pracuje na dokončení S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Hra, která má vyjít na konci dubna, totiž chtěla své části prodávat právě formou NFT tokenů. Autoři ovšem až na jeden příklad nespecifikovali, jakých částí hry se NFT tokeny měly dotknout. Než celý projekt raději zase zrušili, odtajnili informace alespoň o jednom, který měl nalákat zejména hodně bohaté příznivce. Jeho finální majitel totiž měl získat možnost stát se metačlověkem: tak toto NFT autoři pojmenovali.

V praxi jsme se s tímto typem odměny mohli už několikrát setkat třeba v rámci kampaní na Kickstarteru. Majitel tohoto NFT měl mít možnost se se studiem dohodnout, aby jeho reálnou podobu zvěčnili autoři přímo ve hře. To by znamenalo, že by se dostavil na 3D snímání svého obličeje, který se následně mohl objevit ve hře na blíže nespecifikované nehratelné postavě (NPC).

Pozici metačlověka chtěl GSC Game World dražit v lednu, a aukcí na další podobné NFT plánoval dokonce víc. Ovšem v obavách z negativní odezvy jejich hráčské základny se raději autoři rozhodli celou akci s NFT zastavit. Evidentně se tedy ještě najde studio, které umí přiznat, že se vydalo špatným směrem a raději vše vrátit do původního stavu, než se za každou cenu onu inovaci snažit prosadit. A to je v pořádku.

Velké plány s NFT ve hrách má aktuálně třeba Ubisoft, který touto formou chce nabídnout hráčům vlastnictví předmětů ve hře Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Jde o pokusný start platformy Ubisoft Quartz, ve které budete moci prodávat, kupovat a vyměňovat různá NFT z případných dalších her Ubisoftu. Většina z daných herních předmětů má být limitovanými edicemi.

I v tomto případě se hráči k těmto plánům staví s velkými obavami a znechucením. Například video, ve kterém zástupci společnosti vysvětlovali start platformy Quartz, dostal na YouTubu ohromné množství palců dolů (tam, kde to ještě jde), až jej autoři raději zase smazali. NFT v podstatě nejsou ničím jiným, než další vrstvou mikrotransakcí, ovšem tentokrát u nich onen faktor unikátnosti každého z nich může vyšponovat výsledné ceny na tržišti mezi hráči ještě daleko výše. Stačí se podívat na prodeje vzácných kosmetických předmětů do Counter Strike: Global Offensive.

Autoři se naopak brání tím, že NFT mají své výhody oproti tradičním mikrotransakcím. Vzhledem k tomu, že je koupí vlastníte, tak je logicky můžete jednou i zase prodat. To u běžných mikrotransakcí nejde. Obchodování s NFT však ze hry může udělat v podstatě jen burzu s kryptoaktivy, což nemusí vyhovovat zdaleka všem, kteří chtějí zkrátka jen hrát a neobtěžovat se s obchodováním s herními předměty.