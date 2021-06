Pokračování kultovního Stalkera vypadá přesně tak, jak si fanoušci vysnili

Vydání prvního S.T.A.L.K.E.R.a v roce 2007 byla obrovská událost. Hra sice vyšla v poměrně syrovém stavu, byla plná chyb a s obrovskými nároky na hardware, přesto si rychle vybudovala věrnou komunitu fanoušků.

Depresivní atmosféra hry je stejná, jako před lety.

Učarovala jim tehdy originálním zpracováním konceptu otevřeného světa a nekompromisní obtížností (viz naše dobová recenze). Oproti ostatním mainstreamovým hrám své doby kladl Stalker na hráče vysoké nároky a stal se v jistém smyslu předchůdcem dnes tolik populárního survival žánru.



Ukrajinští GSC z úspěšné hry dokázali v následujících letech vytěžit ještě dva stand-alone datadisky Clear Sky a Call of Pripyat, ale v roce 2011 se rozpadli. Část bývalých zaměstnanců zformovala 4A Games, jejichž série Metro Stalkera v mnohém připomíná (viz naše recenze), ale o regulérním pokračování se dlouhodobě jen spekulovalo. I přes oficiální oznámení v roce 2018 (viz náš článek) panovala mezi fanoušky velká skepse

Té je definitivně konec a nastává fáze těšení. Microsoft si první záběry hry vybral hned na úvod své prestižní E3 konference (viz náš článek) a předvedených pět minut patří mezi vůbec to nejlepší, co jsme v rámci celé akce vůbec mohli vidět. Minimálně po grafické stránce jde o opravdový next-gen titul, který na plno vyždímá moderní hardware konzolí Xbox Series X/S.

Většina PC hráčů musí doufat, že do 28. dubna 2022, na kdy je naplánováno datum vydání, už pomine nedostatek grafických karet na trhu (viz náš článek). Něco nám totiž říká, že na GeForce1060, která je uváděna do minimálních nároků, to žádná extra podívaná nebude. Majitelé playstationů mají zatím smůlu, jestli se na jejich zařízení Stalker někdy vůbec podívá, tak nejspíše s dlouhým zpožděním.

Bohužel, kromě krásné grafiky jsme se toho z traileru příliš konkrétního nedozvěděli. Až na několik nových nepřátel a typů vybavení to ovšem vypadá, že hra bude kráčet ve stejných kolejích, jako jsme byli dosud zvyklí. Součástí hry bude i jistá forma multiplayeru, příběhová kampaň pro jednoho hráče je ovšem pro tvůrce hry prioritou.

Nejlepší na tom všem je, že S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl bude hned od prvního dne k dispozici v rámci předplatného Game Pass. Těšíte se?