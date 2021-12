S.T.A.L.K.E.R. 2 bude pořádný macek, z HDD si ukousne 180 GB

Jestli mají moderní konzole někde slabinu, je to nedostatečná velikost jejich harddisků. Majitelé nových xboxů to naplno pocítí příští rok na jaře, kdy má vyjít netrpělivě očekávané pokračování kultovní střílečky S.T.A.L.K.E.R.

Jeho vývojáři slibují na nových konzolích skutečně next-gen zážitek, tomu však odpovídají i nároky na disk. Podle oficiální stránky v obchodě Microsoftu budete ke spuštění hry potřebovat alespoň 180 GB volného prostoru, což je mimochodem přesná polovina toho, co mají po instalaci operačního systému k dispozici levnější modely Xbox Series S. Samozřejmě v případě potřeby je možné dokoupit externí HDD, cena těch doporučených je však nesmyslně vysoká.

Jedinou šancí pro majitele těchto modelů je tak optimalizační patch, který by mohl výslednou velikost hry srazit na únosnější míru, něco podobného se podařilo například vývojářům skvělých Marvel’s Guardians of the Galaxy, kteří pár dní před vydáním dokázali dostat objem dat ze 150 GB na snesitelnějších 80 GB (viz náš článek).

Majitelé playstationů tento problém řešit nemusí, protože verze hry pro jejich konzoli dosud nebyla ani oficiálně potvrzena.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl vychází s českými titulky 28. dubna 2022 na PC a xboxech Series S/X, od prvního dne k dispozici i v rámci předplatného Game Pass.