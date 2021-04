Slovenské RPG Sacred Fire, kterému propůjčil hlas Zaklínač, vyjde už letos

Brzy to bude již čtyři roky, co jsme o Sacred Fire psali poprvé. Hra tehdy uspěla na Kickstarteru, když se jejím autorům podařilo vybrat více než 60 tisíc dolarů (cca 1,3 milionu Kč). Pro mnoho lidí bylo hlavním tahákem angažování dabéra Douga Cockleho, který se proslavil jako hlas Geralta ze série Zaklínač, hra toho však slibuje daleko víc.

Má jít o jakousi moderní variaci na tradiční gamebooky, které se soustředí především na psychologii postav a jejich vzájemné vztahy. Namísto toho, abyste v soubojích přemýšleli nad tím, jestli protivníka vezmete palcátem po hlavě, nebo mečem do slabin, vybíráte jen mezi několika obecnými akcemi. Můžete ho provokovat nebo zastrašovat, porovnáním odpovídajících atributů pak dochází k různým reakcím jako například útěk, volání o pomoc.

Často je možné nepřátele ukecat, aniž by došlo ke krveprolití. O výsledku vašich akcí rozhodují hody kostkou, které před vámi hra netají, ale naopak vám hrdě ukazuje, jak takový výpočet pravděpodobnosti funguje. Písemný popis možná vypadá kostrbatě, jak se však můžete přesvědčit z nově vydaného videa, je výsledek velice intuitivní.

Tím nejdůležitějším má být příběh, který je zasazený do období historické Římské říše, tentokrát se tak snad obejdeme bez klasických fantasy klišé. Datum vydání bohužel neznáme, ale mělo by to být ještě letos, hru už si teď na Steamu můžete přidat do sledovaných.