Zaklínačův dabér se chce vrátit i v remaku, nabídku ale ještě nedostal

Americký herec Doug Cockle si už zahrál v sedmi celovečerních filmech a třech seriálech, největší ohlas ovšem vzbudil jako hlas Geralta v herní sérii o Zaklínači. Svým hlubokým hlasem vtiskl postavě osobnost a jeho charismatické bručení akceptovali i jinak velice konzervativní příznivci Sapkowského knižní předlohy. Když tedy společnost CD Projekt oznámila přípravu kompletního remaku prvního dílu (viz náš článek), fanoušci tak nějak automaticky předpokládali, že se to bez Cockla neobejde.

Doug Cockle se mihl například i ve filmu Captain America: První Avenger z roku 2011.

Jestli to tak skutečně bude zatím není jisté, plešatý sympaťák totiž v rozhovoru pro magazín Eurogamer prozradil, že žádnou nabídku v tomto směru ještě neobdržel. „Všechno co vím, je, že CD Projekt oznámil, že bude remake prvního Zaklínače na Unreal Enginu 5. Jestli si mě pozvou, abych nenahrál dialogy, nebo znovu použijí ty původní, netuším,“ poodhalil Cockle, že o celém projektu, donedávna ještě krypticky nazývaném Canis Majoris, neví o nic více než my. Kdyby ovšem nabídku dostal, neváhal by prý ani sekundu.

Naštěstí pro fanoušky je dabování her Cocklovou oblíbenou disciplínou, naposledy jsme ho mohli slyšet například v Deseprados 3 nebo King’s Bounty II, v budoucnosti na nás promluví i ze zajímavého slovenského RPG Sacred Fire (viz náš článek).