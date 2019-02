Vývojář vrací fanouškům dvojnásobek darovaných částek, z jeho hry je hit

Když v roce 2014 nezávislý vývojář Raymond Doerr spustil kickstarterovou kampaň pro svoji hru Retro-Pixel Castles, žádal o pouhých 5 000 dolarů

(110 000 korun), které mu měly stačit k jejímu dokončení. Tento předpoklad se však ukázal nesprávný a i když se mu nakonec podařilo vybrat dvojnásobek, bylo to málo.



Raymond Doerr prodal již 215 000 kopií své hry.

Koncept hry je totiž poměrně megalomanský, v jádru jde o simulátor stavby vesnice ve stylu Banished nebo Dwarf Fortress, ovšem obohacený o principy ze survival her jako Don’t Starve, klasických real-time strategií jako Command & Conquer či Warcraft, ale i tower defense titulů. Aby si jeho dílo lidé nepletli s obyčejným retrem, raději ho časem přejmenoval na Rise to Ruins.

Klíčovou politikou společnosti SixtyGig Games je férový obchodní model, což znamená žádné DLC, žádné mikrotransakce a také žádné protipirátské ochrany. Tento přístup je samozřejmě výhodný pro hráče, kteří za pár stovek dostanou klidně i stovky hodin zábavy, ale méně už pro samotné vývojáře. Ti musí stále oslovovat další a další hráče, jinak jim tok peněz vyschne.

Rise to Ruins se sice dočkal pozitivní odezvy, nicméně prodeje hry nebyly natolik veliké, aby se mu Raymond mohl beze strachu o budoucnost věnovat naplno. Z tohoto důvodu si založil účet na internetové stránce Patreon, která umožňuje veřejnosti drobným finančním obnosem dotovat kreativní lidi a jejich projekty. Celkem se mu podařilo oslovit 59 největších fanoušků, kteří mu každý měsíc nezištně posílali na účet 175 dolarů (cca 4 000 korun). To sice není moc, na druhou stranu pro nezávislého vývojáře je každá koruna dobrá.

Díky pravidelným updatům a poctivé práci s komunitou se sláva hry pomalu rozšiřovala a lákala k sobě další a další hráče. Ke dnešnímu dni se už prodalo zhruba 215 tisíc kopií, a to je hra stále v režimu předběžného přístupu. To už Raymondovi na slušné živobytí a další vývoj stačí. Počátkem února se proto rozhodl svojí kampaň na Patreonu zrušit. A nejen to. Všem lidem, kteří mu tam kdy přispěli, vrací dvojnásobek peněz, které do něj vložili.

I když jde v drtivé většině jen o částky v řádu stokorun, je to sympatické gesto. „Velice se vážím toho, co jste udělali. Ve skutečnosti je to skvělá věc: Rise to Ruins se stal tak úspěšný, že už tato kampaň není potřeba,“ napsal jako poslední vzkaz na svůj patreonový profil.

Tak snad mu úspěch nestoupne do hlavy a svůj vysněný projekt někdy skutečně dokončí, na rozdíl od Joshe Parnella, který se z vývoje příliš ambiciózní vesmírné simulace Limit Theory zhroutil (psali jsme tady).