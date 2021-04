VIDEO: Nový trailer na Ratcheta & Clanka vypadá jak animovaný film

Dobrodružství chlupatého mimozemšťana Ratcheta a jeho robotího kamaráda Clanka už jsou dobře zavedenou sérií, celkem jsme za téměř dvacet let dostali dvanáct velkých dílů. Chystaná novinka Rift Apart bude jejich premiérou na konzolích nové generace, a pokud čerstvě vydaný trailer nelže, bude to dechberoucí podívaná.

Autoři slibují použít veškerou výpočetní sílu PlayStationu 5 a nabídnou ray-tracing ve 4K rozlišení, nejvíce hodlají vytěžit ze superrychlých SSD disků. Hlavním tahákem má být bleskové cestování portály mezi několika zcela rozdílnými lokacemi, což bylo ještě donedávna z technického hlediska nemožné.

Poprvé v sérii (pokud nepočítáme odbočku All 4 One) si budeme moci zahrát za někoho jiného než titulní dvojici hrdinů. Bělosrstá “lombaxice“ Rivet má nabídnout mírně odlišnou hratelnost, v základě půjde samozřejmě pořád jen o akční hopsačku občas proloženou nějakým tím logickým úkolem.

Hra vychází 11. června jakožto exkluzivita konzole PlayStation, ve čtvrtek 29. dubna bychom se v dalším díle pořadu State of Play měli dozvědět více detailů.