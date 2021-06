Kde je ten next-gen? God of War i Gran Turismo 7 vyjdou i na PS4

Co se týče samotného hardwaru, jsme s konzolí PlayStation 5 naprosto spokojeni. Zvládá rozhýbat hry ve 4K, umí i ray-tracing, její rychlý SSD disk prakticky odstranil nahrávací obrazovky a k tomu všemu je ještě zcela tichá. Bohužel v tuto chvíli neexistuje dostatek nových her, které by všechny tyto vychytávky dokázaly využít. A nejspíš to tak ještě chvíli bude. Chystané exkluzivity Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok i Gran Turismo 7 jsou totiž vyvíjeny tak, aby mohly vyjít i na téměř osm let starém PlayStationu 4.



Jestli Horizon Forbidden West vyjde ještě letos, není vůbec jisté.

Na jednu stranu je to samozřejmě chvályhodné, že Sony nechce hodit těch víc než sto milionů majitelů PS4 přes palubu, svoji roli určitě hraje i zoufalý nedostatek PS5 na trhu, na druhou stranu se nabízí otázka, jestli doba hájení není až příliš dlouhá. Je nepochybné, že všechny výše zmíněné tituly budou na PS5 vypadat lépe, budou se rychleji hýbat a dostanou i podporu haptického ovládání, jenže v jádru půjde o stále stejné „staré“ hry, jaké jsme už hráli.

Nový hardware přitom vývojářům umožňuje daleko propracovanější návrh úrovní, davové scény nebo zcela změnit nasvěcování okolí. Jde o novou filozofii vývoje, kterou prostě na starých konzolích není možné realizovat. Podívejte se například na proskakování portály v trailerech na brzkého Ratcheta & Clanka – to je opravdová revoluce.

Řada fanoušků tak po oznámení kompatibility se starým hardwarem dala najevo nepokryté zklamání. Gran Turismo 7 bylo totiž prvně oznámeno jako PS5 exkluzivita, z prezentace investorům to pak vypadalo, že by měl být i Ragnarok. Mimochodem obě byly oficiálně odloženy na příští rok.

To ortodoxní PC hráči mohou do budoucna hledět s nadějí, z prohlášení šéfa playstationových studií Hermna Hulsta na oficiálním blogu totiž vyplývá, že „soňácké“ exkluzivity budou do budoucna nejspíš jen časové a mnoho z nich se později podívá i na PC.