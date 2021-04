Sony: PlayStation 5 bude mít víc exkluzivit než kdykoliv předtím

Špičkové exkluzivity jsou jedním z faktorů, které ovlivňují prodeje herních konzolí. Z minulého souboje mezi Sony a Microsoftem vyšel vítězně PlayStation 4. Zbrojí ovšem i Microsoft, který se vydal cestou Game Passu a zároveň ve velkém nakupuje herní studia. PlayStation 5 zůstává u původní strategie a půjde cestou exkluzivit.

Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertainment, pro Nikkei (via VGC) prohlásil: „V tichosti, ale neustále investujeme do vysoce kvalitních her pro PlayStation. Zajistíme, aby PlayStation 5 měl víc exkluzivit než kdykoliv předtím.“