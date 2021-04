I když je PlayStation 5 nedostatkové zboží, prodeje trhají rekordy

PlayStation 4, který se prodává od listopadu 2013, je čtvrtá nejprodávanější konzole všech dob. PlayStation 5 byl uveden do prodeje taktéž v listopadu, jen o sedm let později a během pandemie. Kvůli ní novou mašinu ani zdaleka nemají všichni, kteří by si ji rádi koupili. I tak jsou startovní prodeje rekordní.

Společnost zveřejnila finanční výsledky k 31. březnu 2021. Sony splnilo svůj interní cíl a do obchodů od listopadu 2020 poslalo 7,8 milionu PlayStationů 5. Pokud se vrátíme v čase zpět, ve srovnatelném období to u PlayStationu 4 bylo 7,6 milionu kusů.

Vlevo PlayStation 4, vpravo PlayStation 5

Ostatně i podle výzkumníků z NPD Group se žádná jiná konzole neprodávala ve Spojených státech v prvních pěti měsících od vydání lépe než PlayStation 5.

Co se dalších výsledků týče, Sony za poslední fiskální rok prodalo 338,9 milionu her (z toho 65 procent digitálně) oproti 276,1 milionu z předcházejícího roku. Z toho 58,4 milionu připadá na first-party hry.

Službu PlayStation Plus mělo na konci fiskálního roku předplaceno 47,6 milionu uživatelů, což je meziroční nárůst o 6,1 milionu. Celkové tržby společnosti jsou 81,7 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 9 procent. Provozní zisk činí 8,9 miliardy dolarů, to je nárůst o 15 procent.