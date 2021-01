Chystají se další PUBG hry, jedna vyjde ještě letos

PlayerUnknown’s Battlegrounds, známá spíše pod zkratkou PUBG (viz naše recenze), sice nebyla první battle royale hrou, ale z tohoto dodnes extrémně populárního žánru udělala mainstreamovou záležitost. K dnešnímu dni se prodalo na 70 milionů kopií a z autorů jsou milionáři.

V popularitě už PUBG překonal Fortnite, Apex Legeds i Call of Duty.

Žádný div, že chtějí populární herní svět využít i v jiných žánrech. Příští rok se můžeme těšit na hororovou survival akci The Callisto Protocol od autora kultovního Dead Space, ještě letos pak i blíže nespecifikované hry pro mobilní telefony. A to stále není vše, studio Bluehole prý chystá na rok 2022 ještě jednu „velikou“ PUBG hru pro PC a nové konzole a navíc i animovaný seriál.

Vyplývá to z rozhovoru s ředitelem mateřské společnosti Krafton Kimem Chang-hanem, který poskytl magazínu Bloomberg. Na to, že původní PUBG ani nemá žádný příběh, jsou to docela velké plány, že?