Populární PUBG na mobilech má nový svět a grafiku, jinak se moc nezměnilo

Pokud nepočítáme legendární mody na hry jako Arma nebo Minecraft, PUBG bylo v podstatě první samostatně stojící hrou v žánru battle royale. Jeho sláva však moc dlouho nevydržela, místo krále žánru mu rychle vyfouklo dodnes vysoce populární Fortnite, které se umělo rychleji adaptovat trendům a lépe zvládlo monetizaci. A tak si PUBG udělalo hlavní základu alespoň z mobilní platformy a zaměřilo se na asijský trh, kde Fortnite tolik nefrčí.

PUBG Mobile vyšlo na mobily s Androidem a iOS už v roce 2017. Ovšem pozor. S novou verzí s podtitulem New State nekončí ona „stará verze“, obě budou koexistovat vedle sebe. Pokud jste tak zvyklí na původní mobilní verzi, nic se pro vás nemění a New State Můžete klidně ignorovat. Autoři se vydáním nového dílu spíše snaží nalákat nové hráče, než nějak násilně přesouvat na nový svět celou stávající komunitu. Zároveň chtějí také předvést, kam se až posunuly možnosti grafiky na smartphonech.

O to jde koneckonců v New State především. Zatímco PUBG Mobile je v podstatě stavěné tak, aby jej rozběhal i mobil za pár tisíc, New State si už přeci jen klade trochu vyšší nároky. Tedy ony sice minimální nároky na to, aby měl mobil alespoň 2 GB operační paměti, Android 6.0 a vyšší, případně verzi iOS 13, znějí i tak dost nenáročně. Pravdou je, že si nový díl spíše užijete na nějakém modernějším zařízení. Skok v grafických detailech je totiž opravdu znát.



A tak jsme hru nainstalovali do výkonného Samsungu Galaxy Note 20 Ultra a také iPhonu 13 Pro, abychom si hru pořádně prohlédli. Hned na úvod dodáme, že hra se hodí spíše na mobily s většími displeji, její ovládání přes dotykovou obrazovku je totiž poměrně náročné a tlačítek se na displej musí vejít opravdu hodně. Gamepad bohužel stále ani nové PUBG nepodporuje, což je velká škoda.



Ačkoliv by se dalo celkem polemizovat nad tím, jak moc si lze na malé obrazovce nových grafických detailů všimnout, musíme uznat, že tu přeci jen rozdíly jsou. Herní textury jsou detailnější, modely hráčů o něco ostřejší a na naleštěných kapotách nových vozidel také najdete nějaký ten odlesk navíc. Celkově se nám hra zdá o něco ostřejší, barevnější, ovšem limity mobilního titulu jsou stále jasné patrné.

Kupříkladu herní svět, kam se teprve pomalu snášíte padákem na startu hry, je z výšky stále poměrně plochý a bez prokreslených detailů. Textury doskakují na poslední chvíli, budovy jsou pořád takové hranaté a bez detailů a vegetace na mapě také nenajdete tolik, kolik byste si představovali.

New State je tentokrát o tom, že se nacházíte v budoucnosti, konkrétně v roce 2051 v regionu jménem Troi. Tím ovšem nějaké „lore“ hry v podstatě končí. Herní mapa vypadá jako v kterémkoli jiném battle royale: máte tu vesničky, lesy, kopce, průmyslové areály i armádní základy. Princip je pak pořád stejný, letadlo shodí do herní arény stovku hráčů, herní území se postupem času zmenšuje a poslední přeživší vyhrává.

Stále tu máte k dispozici celou řadu zbraní, které sice mohou být od PUBG Mobile vizuálně odlišné, funkčně však moc změn nečekejte. To samé se dá říci i o dalších prvcích výbavy. Obecně vlastně působí PUBG New State jako něco, čím si autoři nejsou sami příliš jistí, zda hráče tolik zaujme, a proto jej raději jen nasadili po bok původní verze, místo aby New State prohlásili za definitivního nástupce.

Co nám na New State vadí, je jednak zmíněná absence podpory gamepadů a zároveň nutnost hru ovládat přes dotykový displej. Dá se na to zvyknout, a dokonce vám autoři nabídnou hned několik typů rozložení ovládání v závislosti na tom, jak velký profík v mobilních hrách jste, ale pořád se nemůžeme ubránit dojmu, že tradiční gamepad by byl mnohokrát pohodlnější.

Vedle toho jsou tu neduhy spojené s multiplayer složkou: hra se občas i nezávisle na internetovém prostředí umí zaškubnout, čekání na umístění do hry může někdy trvat až moc dlouho. Je otázkou, nakolik to jsou problémy spojené se spuštěním na trh, což ještě autoři mohou doladit, ale je třeba na to zkrátka myslet.



Vzhledem k tomu, že je New State zdarma a příjmy generuje z obvyklého battle passu, určitě doporučujeme novinku alespoň vyzkoušet, pokud jste fanoušek žánru. Není to ve výsledku ani horší, ale ani lepší zážitek než původní PUBG Mobile. Otázkou pak je, zda jste připraveni na něco nového, a nebo vám v původní verzi hry bylo dobře. Pak přesedlání z jedné verze hry na druhou vlastně ani moc smysl nemá.