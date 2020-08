Sony změní svůj přístup k exkluzivitám. Dočkáme se The Last of Us na PC?

Zatímco po hardwarové stránce jsou konzole stávající generace v podstatě srovnatelné, playstationů se prodalo daleko více než xboxů. Důvodem, proč dala většina lidí přednost této nepříjemně řvoucí konzoli, je především široká nabídka exkluzivních titulů, které si jinde nezahrajete. God of War, oba díly The Last of Us, Days Gone, Uncharted, Spider-Man, Bloodborne a řada dalších jsou vysokorozpočtové klenoty, které bychom mohly označit jako tzv. systém sellery.

Až si zahrajete staršího Ratcheta & Clanka, nejspíše si bude chtít zahrát i další díl. Exkluzivně na PS5.

Pustit tyto tituly i na jinou platformu tak na první pohled vypadá bláhově. Proč by si pak lidé kupovali playstation, když by stačilo chvilku počkat a hry si zahrát i jinde? Přesto tuto možnost v Sony minimálně zvažují, jak vyplývá z oficiální výroční zprávy za uplynulé fiskální období.

Ostatně první vlaštovku této nové strategie už jsme si mohli vyzkoušet. Autoři Detroit: Become Human a Death Stranding nepatří do skupiny SIE Worldwide Studios, a tak vydání jejich her na PC nebylo takovým šokem, Horizon: Zero Dawn od Guerilla Studios, kteří jsou s playstationem nerozlučitelně spjatí od prvního Killzone z roku 2004, už překvapením být může. A PC verze byla navzdory trochu odbytému portu přijata kladně. Kdo bude další?