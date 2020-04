Šéfovi Xboxu se nelíbí spekulace, které hry Microsoftu vyjdou na Switch

Ačkoliv jsou to rivalové, rozumí si v přístupu ke cross-play, na Switch vyšla například náročná hopsačka Cuphead, zatímco v Super Smash Bros. Ultimate lze hrát za duo Banjo-Kazooie. Šéf Xboxu Phil Spencer ovšem v podcastu IGN prozradil, že se mu nelíbí neustálé dotazy, zda ta či ona hra od Microsoftu vyjde na Switch.

„Mám hodně úcty k tomu, jakou roli sehrává Nintendo, a jsem rád, že máme skvělé hry na jejich platformě. Co se mi ovšem moc nelíbí, je šeptanda, která se týká našich her a toho, zda nakonec vyjdou na Switchi, nebo ne. Cítím, že bychom měli u našich fandů vzbudit větší očekávání,“ říká Spencer. Podle svých slov víc a víc přemýšlí o tom, co „full Xbox experience“ znamená na různých platformách.

V hodinovém podcastu se dále věnoval například odhalení specifikací konkurenční PS5, službě xCloud či nepovedenému launchi Xboxu One.



Hodinové povídání IGN s Philem Spencerem