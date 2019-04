V chystaném RPG The Outer Worlds budete moci zabít úplně každou postavu

Připravovaná hra The Outer Worlds od zkušených matadorů z Obsidian Entertainment je podle našich čtenářů nejočekávanějším RPG letošního roku. Je snadné odhadnout, proč tomu tak je, hra totiž na první pohled připomíná dnes už prakticky kultovní Fallout: New Vegas.

Na proběhnuté výstavě PAX East byla prezentována půlhodinová ukázka, která nyní unikla na internet. Můžete se tak pokochat stylizovanou grafikou a podívat se, jak fungují základní mechaniky, jakými jsou například souboje nebo rozhovory.

Nás z celého videa nejvíce zaujala informace, že každou postavu, kterou ve hře potkáte, budete moci zabít. Na autory to sice klade spoustu nároků, především co se týče možností vyprávění příběhu, ale za absolutní svobodu v přístupu ke hraní to prý stojí.

The Outer Worlds vyjde v průběhu letoška na PC, Xbox One a PS4. Podle nejnovějších informací se však hra neobjeví na Steamu, ale pouze v obchodech Epic Store a Microsoft Windows Store.