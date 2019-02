Nejočekávanější RPG roku 2019

Letos nás sice nečeká žádná pecka velikosti Kingdom Come: Deliverance nebo Falloutu, ale ani tak si fanoušci her na hrdiny nemusí zoufat. Těšit se mohou na dlouho očekávanou novinku od From Software, pokračování kultovního Wastelandu nebo sci-fi The Outer Worlds.