Další exkluzivitou pro Epic Store je vesmírné dobrodružství Outer Wilds

What Remains of Edith Finch (naše recenze) je ideální ukázkou toho, jak by měla vypadat nezávislá hra. Svůj původ nepoužívá jako omluvu pro ošklivou grafiku a nenápaditou retro hratelnost, ale zpracovává témata, kterým se mainstreamová produkce vyhýbá.

Žádný div, že proto s velikými očekáváními vyhlížíme novinku od studia Mobius Digital, kterou má být vesmírná adventura Outer Wilds (neplést s chystaným RPG The Outer Worlds od Obsidian Entertainment).

Její hlavní hrdina se ocitne v nekonečné časové smyčce a bude muset zjistit, jak z ní spolu se svou lodí uniknout.



Hra měla vyjít již loni, ale byla odložena na letošní rok. I když už je zalistovaná na Steamu, nakonec vyjde jako další exkluzivita Epic Store. Fanouškům, kteří její tvůrce podpořili financemi na komunitním portálu FIG, se tato novinka podle očekávání příliš nelíbí, ale jinak už to vypadá, že si herní veřejnost na tuto obchodní válku zvykla. Dokonce už ani nikdo nebombarduje What Remains of Edith Finch na Steamu negativními recenzemi.

Možná je to ovšem tím, že spousta lidí o hře slyší poprvé až nyní.