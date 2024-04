Stáhněte si zdarma dva herní hity zvučných jmen. Neváhejte však dlouho

Venkovní teploty už sice začínají připomínat léto, ale nebude tomu tak pořád, a proto se hodí mít v zásobě nějakou tu dobrou hru. Díky obchodu Epic si teď do svých digitálních knihoven můžete přidat rovnou dvě a navíc úplně zadarmo.

První z nich je zajímavé akční RPG The Outer Worlds, které ze všeho nejvíce připomíná odlehčenou variaci na kultovní Fallout: New Vegas. Jakožto kapitán malé vesmírné lodi zde navštívíte několik bizarních planetek, kde místním obyvatelům pomáháte řešit jejich existenciální trable, což v praxi znamená spoustu střílení a bizarních rozhovorů (viz naše recenze). Epic navíc rozdává rovnou výroční edici hry, včetně všech dodatečných přídavků.

Druhým dárkem je restart kultovní značky Thief. Ten sice nedosáhl kultovního statutu své předlohy, špatný však určitě také není (viz naše recenze). Budete se plížit ve stínech a své nepřátele likvidovat ze zálohy, v otevřeném konfliktu proti nim totiž nemáte šanci. I když je Thief deset let starý, stále vypadá docela k světu a má pořádně tíživou atmosféru.

Obě hry si můžete přidat do knihovny na tomto odkazu, zůstanou vám tam už napořád. Jen to musíte stihnout do 11. dubna, poté totiž budou v nabídce nahrazeny zase jinou hrou.