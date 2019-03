Další exkluzivity pro Epic Store: Detroit, Outer Worlds, Control a další

Epic Store sice kvůli své agresivní obchodní taktice nezískal mezi hráči příliš obliby, to mu však nijak nebrání v rychlé expanzi. Pokud jste se rozhodli ignorovat pecky jako Metro: Exodus nebo chystaný Phoenix Point jen proto, že na Steamu vyjdou až s ročním zpožděním, možná byste měli vaše rozhodnutí přehodnotit. Hrozí totiž, že si jinak na PC už moc aktuálních novinek nezahrajete.



The Outer Worlds je podle našich čtenářů nejočekávanější RPG letošního roku.

Zatímco dosud Epic představoval své exkluzivity jednu po druhé, na konferenci GDC 2019 to vzal šmahem a oznámil jich rovnou více než deset. A to rozhodně ne žádná béčka – RPG The Outer Worlds od Obsidianu, Control od Remedy nebo The Sinking City od Frogwares jsou tituly, které patří letos k těm vůbec nejočekávanějším. A aby toho nebylo náhodou málo, Epic se rovněž postará o vydání interaktivních filmů Heavy Rain, Beyond a Detroit, které byly až donedávna playstationovými exkluzivitami.

Epic Store navíc slibuje změny, které by mu mohly u herní veřejnosti nabrat plusové body. V plánu je obohacení koncového klienta o funkcionality, jako cloudové úložiště nebo achievementy (psali jsme tady), stejně tak i poskytování finančního grantu zajímavým projektům. Epic také nově uzavřel dohodu s oblíbeným slevovým portálem Humble Store, takže je jen otázkou času, kdy se na něm začnou objevovat jeho výhodné nabídky.

Ještě před pár měsíci neohrožený moloch Steam je nyní v těžké defenzivě a pokud nechce skončit jen jako laciný výprodej zastaralých titulů, bude i on muset přistoupit k nějakým změnám.