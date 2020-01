Nejočekávanější RPG letoška aneb kdo se odváží postavit Cyberpunku 2077

Hry na hrdiny, nebo chcete-li RPG, mají dnes mnoho podob. Díky sílícímu prolínání žánrů je stále diskutabilnější rozhodnout, které tituly do této škatulky zařadit. Jestli některý z následující desítky titulů podle vás patří jinam, můžete nám vynadat v diskuzi pod článkem. Hlavní je, že se na ně nezapomene.

Cyberpunk 2077

Možná vám přijde, že Cyberpunk až otravně hypujeme a nadržujeme mu. Pravdou totiž je, že dosud zveřejněné záběry sice vypadají skvěle, ale zase nenaznačují nic, co by mělo obrátit herní průmysl hlavou dolů. Jenže… polský CD Projekt si svoji skvělou reputaci těžce vydřel a těžko byste na celém světě hledali studio, které by si naši důvěru zasloužilo víc.

Cyberpunk 2077 bude kolosální RPG zasazené do velikého otevřeného města budoucnosti. Slibuje dospělý příběh a hráčům umožní přistupovat k řešení překážek zcela svobodně. A navíc v něm bude Keanu Reeves. Jediné, čeho se trochu bojíme, je optimalizace. Dosud zveřejněné záběry vypadají až příliš dobře na to, aby hra plynule běhala na dnešních mainstreamových počítačích, o „starších“ variantách zástupců pomalu umírající generace konzolí ani nemluvě.

Cyberpunk 2077 vychází 16. dubna na PC, PlayStation 4 a Xbox One, víc informací najdete v našem preview.