Final Fantasy VII Remake plní svůj účel. Není dokonalý, ale těším se

Sám patřím do skupiny, která díky první konzoli PlayStation objevila tuto legendární sérii her a zahrála si tak právě sedmičku jako úplně první z nich. Upřímně jsem si do té doby ani neuměl představit, že by mohla existovat hra tak rozsáhlá a výpravná, která je zároveň tak nádherným způsobem „šílená“. A během které dojdete od cyberpunkové revoluce v přetechnizovaném velkoměstě budoucnosti přes obrovskou výpravu napříč planetou až po boje s bohy jiných světů.

Velký podíl na tom kromě parádního příběhu, excelentní hratelnosti a hudby nepřekonatelného Nobua Uematsu měla japonská „jinakost“ (byl jsem v té době odchovaný tradičními RPG západního charakteru, jako asi většina z nás).

Final Fantasy VII Remake - fronta na GamesComu 2019

Měl gigantický rozpočet. Hra zabírala v té době šokující trojici CD a nabízela hodiny filmových sekvencí, často zcela plynule zapracovaných do pozadí scény, kterou jste právě hráli. Byl to zcela pohlcující a nezapomenutelný zážitek, který si uchoval svoje jedinečné nostalgické kvality i navzdory budoucím, v mnoha ohledech ještě lepším dílům série.

A právě na tu nostalgii Square Enix vsadili, když po dekádách fanouškovských fantazií a proseb konečně oznámili dlouho spekulovaný remake, který posouvá původní hru do moderního kabátku. Podobně, jako to třeba začátkem roku udělal remake Resident Evil 2. Jenže na rozdíl od Residenta je zde změněno a přidáno tolik věcí, až jsem se upřímně obával, zda to vůbec bude mít kouzlo originálu. Po zahrání půlhodinového dema mám docela dobrou představu, jak to ve výsledku funguje.

Demo bylo identické s tím z letošní E3, nicméně tam bylo skoro nemožné na něj vystát frontu. Obsahuje pasáž, ve které se hrdina Cloud, doprovázený šéfem odboje Barretem, probojuje v rámci sabotáže reaktorem továrny Shinra. Na konci čelí masivnímu robotímu štírovi jakožto bossovi. Vyzkoušel jsem si tedy trochu průzkumu, trochu boje a jednu solidní bitvu, to vše okořeněno moderními filmovými prostřihy.

Upřímně mne překvapilo, že mapa lokace se zdá být prakticky totožná s tou, kterou si pamatuji z roku 1997. Dokonce i truhly s předměty se zdají být na stejných místech. Přišlo mi to místy poněkud křečovité, protože level design od té doby ušel kus cesty a hlavně se na hru nyní díváme z pohledu za zády postav, nikoliv z izometrického nadhledu, čemuž některá zákoutí mapy tak docela nesedí. Bral bych to, pokud by i zbytek hry zachoval stejnou věrnost předloze, ale jelikož tomu tak není, přišlo mi zrovna tohle poněkud nepřirozené.

Příjemnějším překvapením bylo ovládání během boje. Z ukázek jsem se bál, že tehdejší vynikající tahový systém nahradilo bezduché mlácení do tlačítka pro útok, přesně po vzoru FF XV nebo Kingdom Hearts. Naštěstí je to pravda jen zčásti. Ano, můžete v reálném čase pobíhat kolem nepřátel a mlátit je po hlavě útoky jedním tlačítkem. Ale kromě toho jaká to je nuda, to nefunguje zdaleka tak účinně jako ve výše zmiňovaných hrách.

Dříve nebo později narazíte na protivníka, který si bude vyloženě říkat o určitý typ útočného komba nebo kouzla, případně vás alespoň zraní natolik, že se budete potřebovat ošetřit. A tak se dostanete do tradičního menu pro výběr akce, kdy se zastaví čas. A vy se můžete v klidu rozhodnout, co zvolíte jako další akci.

Nejlépe to samozřejmě funguje právě u souboje s bossem, který několikrát změnil taktiku a bylo potřeba řešit nejen čím do něj útočit, ale také na jakou část jeho těla a se kterou postavou. Výsledkem tedy je, že souboje jsou sice poněkud hektičtější než v původní hře, ale bez taktiky se v nich rozhodně neobejdete a vaše postavy, schopnosti i předměty sehrají významnou roli.

Tím posledním, v čem jsem se ujistil, je skvělá výprava, která podle všeho neubírá nic z kouzla originálu. Anglický dabing se mi líbil a nové i zremixované filmové pasáže působily kompatibilní s tím, jak si postavy a události pamatuji z originálu. Přičemž samozřejmě vypadají senzačně, protože Square a Nomura prostě umí. Ve výsledku se mi tedy ulevilo. FF VII Remake není dokonalý, ale svůj účel plní a vlastně jsem se na hru začal opatrně těšit. Teď jen abychom na další epizody nečekali deset let, jak je u těchto autorů bohužel zvykem.

Vychází v březnu 2020 na PlayStation 4.