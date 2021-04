Další onlinovka ze světa Pána prstenů nebude, Amazon její vývoj zrušil

Na rozdíl od jiných zrušených projektů nás zrovna konec této hry nijak extra nerozesmutnil. Vývojáři z ní totiž k dnešnímu dni nejen že neukázali ani jeden obrázek, ale vlastně ani nenaznačili, čím by měla být oproti jiným free 2 play online hrám poslední doby výjimečná. Tedy samozřejmě kromě síly licence na stále populární Tolkienův svět Středozemě.



Jestli Amazonu nevyjde ani New World, možná by hry měli zase raději jen prodávat.

Jeho fanoušci však mají k dispozici stále solidní MMORPG Lord of the Rings Online (naše recenze), které by navíc v příštím roce mělo dostat výrazný grafický upgrade. Celá zpráva je tak spíš zajímavá z toho pohledu, že jde o další veliký přešlap herní divize internetového giganta Amazon.

Ta za pět let své samostatné existence nedokázala vyplodit nic, co by stálo za řeč, naposledy se ztrapnila s béčkovou střílečkou Crucible (viz náš článek). Ze včech oznámených projektů už dnes vypadá zajímavě jen MMO New World z doby kolonizace Severní Ameriky, kterého bychom se po řadě odkladů měli dočkat snad již letos.