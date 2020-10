Střílečka od Amazonu dopadla fiaskem, po pěti měsících provozu končí

Týmových multiplayerových stříleček je na trhu už spousta a Crucible nepřinesla nic nového, co by hráče donutilo je opustit. Jakoby nestačilo nevýrazné zasazení, nudná grafika a ničím objevná hratelnost, Crucible navíc vyšlo plné chyb. I ta hrstka lidí, která si ji vyzkoušela, nad ní brzy zlomila hůl.

Po nepovedeném vydání se autoři ještě dušovali, že všechny chyby odstraní a hru na přání fanoušků vylepší, nyní však oznámili, že projekt k 9. listopadu nadobro opouští. „Nevidíme pro Crucible dravou a udržitelnou budoucnost,“ přiznávají v posledním příspěvku na Steamu a slibují vrátit všechny peníze, které kdy kdo ve hře utratil.

První krok do světa velkých her se tak Amazonu vůbec nepovedl, přesto jsme zvědaví na ten následující. Mělo by totiž jít o zajímavě vypadající onlinovku New World, ve které budeme kolonizovat severní Ameriku. Hra již měla být touto dobou venku, ale byla odložena až na příští rok.